顿巴斯地区成俄乌对决战场 美国警告：下来战斗将更血腥

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰东部顿巴斯地区成为俄乌两军的对决战场，几乎已无悬念。美国警告，下来的战斗将更为血腥与持久。乌方指俄军可能在东南港市马里乌波尔使用了生化武器，并指这个城市死于战争的平民已过万。

美国五角大楼发言人柯比周一在记者会上说，俄军把焦点放在乌东顿巴斯地区，战事可能进入“更持久和非常血腥的阶段”。

他说：“按我们之前所见到的看来，俄罗斯的暴行可能再次上演。”

柯比透露，美国已将首批100架“弹簧刀”（Switchblade）小型无人机运抵达乌东地区。“弹簧刀”是轻巧无人机，重量不到3公斤，可由步兵操作，执行轰炸数十公里外地面目标的任务。美国也将运送数百架俯冲轰炸武装无人机给乌克兰。

市长：马里乌波尔已死1万多人

在乌东的顿涅茨克的分离主义部队周一称，已控制了东南部战略港市马里乌波尔，但矢口否认使用生化武器。

马里乌波尔市长博伊琴科接受美国媒体电话采访时说，该市至今有1万多人死亡，他相信实际数字可能超过2万。

博伊琴科指俄军将移动火葬设施带到马里乌波尔市处理尸体，指责俄罗斯拒绝让人道工作车队入市，以掩饰大屠杀。

俄总统普京周二出面驳斥俄军屠杀平民的指责。他说，那些所谓在乌克兰首都基辅附近布查镇拍下的尸体照片和录像都是假的。

普京在记者会上说，乌克兰指控俄军在布查镇处决平民，就跟西方在叙利亚发动化学武器袭击后嫁祸叙总统阿萨德一样，都是在造假。

俄罗斯前一天指责美国和英国，协助乌方准备和伪造俄军迫害乌克兰平民的证据，并提供给国际媒体，借此抹黑俄方。

乌克兰上周指称，俄军撤退后，基辅一带发现1200多具平民的尸体。法国的警察和法医周一抵达乌克兰，协助调查俄军可能犯下的战争罪行。

泽连斯基呼吁西方国家 制止俄军使用生化武器

乌克兰总统泽连斯基周二向立陶宛议会发表视频演讲，敦促欧盟对所有俄罗斯银行和俄石油实施制裁，并为停止进口俄天然气定下最后期限。

泽连斯基周一指俄军可能在马里乌波尔使用了生化武器，呼吁西方国家出手制止。

乌克兰军方周一在Telegram发消息称，俄军一架无人机向马里乌波尔的乌克兰军民投放“有毒物质”，造成数人出现呼吸衰竭和神经系统问题。

英外长特拉斯过后说，英国和伙伴国家在联手核实这个消息。英国武装部队部长希佩说，一旦证实俄军使用化武，西方在决定如何应对时会考虑一切选项。