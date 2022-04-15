俄巡洋舰爆炸 乌指被导弹击毁俄称失火

（基辅／敖德萨综合电）乌克兰岸外的俄罗斯黑海舰队旗舰发生爆炸，严重损毁。俄方说这艘军舰因发生火患导致弹药爆炸，乌方则称军舰遭它的导弹击中。此事件是俄罗斯在乌军事行动的又一挫折。

俄罗斯国防部昨天说，俄军黑海舰队旗舰导弹巡洋舰莫斯科号（Moskva）因火患引发弹药爆炸。俄方没有说明失火原因，只说火已扑灭，人员已疏散，军舰将被拖回港。

侵乌以来 第二艘俄战舰折损

不过，乌克兰西南部敖德萨州的州长马尔琴科说，乌军发射了两枚国产海王星反舰导弹，击中了莫斯科号。

莫斯科号是俄国入侵乌克兰以来折损的第二艘战舰。上月，乌克兰称在亚速海击毁了俄国的登陆舰奥尔斯克号。

据俄罗斯媒体，1983年开始投役的莫斯科号，配备16枚“沃尔肯”（Vulkan）反舰巡航导弹，射程至少700公里。开战初期，这艘军舰开近乌克兰蛇岛，要岛上的守军投降，但遭拒绝。在乌克兰局势吃紧之前，莫斯科号曾被派到叙利亚，为俄罗斯的赫迈米姆空军基地（Hmeimim）提供海上保护。

分析认为，黑海舰队目前正对乌克兰东南城市马里乌波尔和西南敖德萨一带实施封锁。开战以来，俄海军从黑海向乌境内发射巡航导弹，对俄军在乌南的陆地作战行动提供了至关重要的支援。俄方称，已完全控制了马里乌波尔的贸易港。

俄警告乌若再炸俄境内设施 将对“决策中心”发动攻击

另一方面，俄罗斯警告，如果乌克兰继续企图破坏俄境内设施，俄方将对包括乌克兰首都在内的“决策中心”发动攻击。

俄国防部发言人科纳申科夫前天说，俄方至今一直避免攻击这些中心，但这一策略可能改变。“乌军企图搞破坏及攻击俄境内设施，如果再发生这种事情，俄军将对乌克兰的决策中心发动攻击，包括俄军至今一直保持克制、没有实施攻击的基辅市。”

根据俄媒，乌军近期几次对俄境内目标发动攻击。本月5日，在俄罗斯西部同乌克兰接壤的库尔斯克州，边境一处哨所遭乌军以迫击炮攻击；本月9日，当地一个边境检查站也遭同样袭击。13日，该州另一边境警哨站遭乌军用小型武器攻击。

本月以来，联合国负责援助事务的副秘书长格里菲斯分别走访了俄罗斯和乌克兰，争取达成人道休战。

可是，联合国秘书长古特雷斯前天说，按当前战局看来，要在乌克兰全境实现人道停火“似乎是不可能的”。

古特雷斯告诉媒体，联合国已向俄罗斯提出几项建议，还在等待回复。这些建议涉及局部停火、人道走廊和人道救援等。