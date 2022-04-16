美中情局：普京不堪在乌受挫 或不惜动用战术核武器

（华盛顿综合电）美国中央情报局警告，俄罗斯在乌克兰的军事行动遭遇挫折，可能促使俄总统普京不惜动用核武器。

俄军在乌克兰的行动未如预期的顺利，对首都基辅的包围之势迟迟难以成形，其他战线也蒙受重大损失，最终被迫从乌克兰北部一些地区撤退。

不过，美国中情局局长伯恩斯提醒“不要低估普京不屈不挠的决心，尤其是在乌克兰问题上”。

他周四在亚特兰大佐治亚理工学院发表演讲时说：“考虑到普京和俄罗斯领导层可能感到绝望，因为他们至今在军事上遭遇了很多挫折，我们任何人都不能对（俄罗斯）可能诉诸战术核武器或低当量核武器掉以轻心。”

相对于安装在洲际弹道导弹上的战略核武器，战术或低当量核武器的体积较小，可以通过迫击炮发射，像地雷一样爆炸。这些武器主要用于打击对军事行动有直接影响的关键目标，迅速摧毁敌方的作战能力。据专家估计，俄罗斯拥有大约2000件可由海陆空发射的战术核武器。

伯恩斯还说，普京有一种“近乎神秘的信念，认为他命中注定要恢复俄罗斯的势力范围”，包括将乌克兰纳入克里姆林宫的控制之下。

俄罗斯挥军入侵乌克兰三天后，即2月27日，以北约发表咄咄逼人的声明以及西方国家对俄实施经济制裁为由，下令将核威慑力量置于高度警戒状态。

普京亲密盟友、俄前总统梅德韦杰夫周四也警告，如果瑞典和芬兰加入北约，俄罗斯将在加里宁格勒部署核武器和高超音速导弹。加里宁格勒是波罗的海沿岸的一块俄罗斯飞地，距离柏林500公里，与伦敦和巴黎的距离不到1400公里。

尽管俄罗斯摆出强硬姿态，伯恩斯说，美国至今并未看到任何显示莫斯科进行核武部署的“实际证据”。

伯恩斯曾于去年11月前往莫斯科，试图说服普京不要对乌克兰采取军事行动。他周四说，普京似乎坚信俄军将能以最低代价快速取得胜利，并认定美国的欧洲盟友会因为忙于国内政治而无暇关注乌克兰；普京也相信凭借俄罗斯的外汇储备足以抵御西方制裁，但事实证明他失算了。

伯恩斯：中国是普京入侵乌克兰的“沉默伙伴”

伯恩斯在演讲中也点名批评中国是“普京入侵乌克兰的沉默伙伴”，还指北京本身就对美国和西方构成威胁。他说，中国是美国“面临的最大挑战，在许多方面是中情局历来面对的最大考验”。