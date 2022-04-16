俄要求巴西在IMF和G20中 协助它应对经济制裁

（巴西利亚／东京路透电）俄罗斯要求巴西在国际货币基金组织、世界银行和二十国集团这些主要国际体制中支持俄罗斯，协助它应对经济制裁。俄罗斯透露，西方国家的制裁对它造成了“经济与金融动荡”。

路透社周四（4月14日）报道，它获得了一份俄罗斯财政部长西卢安诺夫写给巴西经济部长的信函。信中说，国际货币基金组织（IMF）和世行有人在背后操作，试图限制甚至不让俄罗斯参与决策过程。他没有说明俄罗斯究竟遇到怎样的障碍，他的申诉也无法得到独立核实。

这封信上的日期是今年3月30日，本周三（4月13日）由俄罗斯驻巴西大使转交巴西经济部长格德斯。

西卢安诺夫在信中未提到俄乌战争，但申诉美国及其盟国实施的制裁对俄罗斯造成了“经济与金融动荡”。

他说，俄罗斯近半的国际储备已被冻结，对外贸易也被封锁。“美国及其盟国采取的是在国际社会孤立俄罗斯的政策。”

他指这些制裁违反了成立IMF和世行所依据的布雷顿森林协定原则。“眼前由七国集团驱使、前所未见的经济制裁所造成的危机可能产生长期的后果，除非我们采取联合行动加以化解。”

巴西希望俄能继续参与多边组织讨论

对于这封信，巴西经济部国际经济事务秘书戈麦斯受询时说，巴西利亚希望俄罗斯能够继续参与多边组织的讨论。“巴西的看法是……保持公开对话是至关重要的。国际机构是我们的桥梁，我们认为，这些桥梁必须保留。”

巴西总统博尔索纳罗在俄军入侵乌克兰的一周前访问了莫斯科，在同俄总统普京会面时还表达了两国“团结”。他至今对乌克兰危机保持中立，拒绝对俄国侵乌予以谴责。巴西外长还曾公开说，巴西反对将俄罗斯逐出二十国集团（G20）。这些都让美国拜登政府很不满。

俄罗斯进兵乌克兰后，它的G20成员身份问题在这个体制内部引发了分歧。美国和西方盟国强烈主张将俄逐出，中国等则表明支持它留下。

G20轮值主席国印尼周四确认，西卢安诺夫将以线上方式出席下周的财长和央行行长会议。美国财政部长耶伦上周已表明，美国不会参加任何有俄国代表出席的G20会议。