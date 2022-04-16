黑海舰队旗舰莫斯科号爆炸沉没 俄军还击轰炸基辅及乌克兰多个城市

俄官方通讯社引述国防部的话说，军舰在拖向目的港时，由于弹药爆炸后发生火灾，船体受损，加上海面波涛汹涌，这艘船沉没了。乌方称该艘巡洋舰是遭乌制巡航导弹破坏。

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯黑海舰队旗舰莫斯科号发生爆炸后沉没，俄军随后还击，周五攻击乌克兰首都基辅和其他好些城市。俄方指责乌克兰直升机侵入俄领空，轰炸俄边境城镇。在乌东顿巴斯地区大战开打之前，乌克兰战况已经进一步升级。

俄罗斯国防部周四晚证实，俄导弹巡洋舰莫斯科号受损后于黑海沉没。

俄官方通讯社塔斯社引述国防部的话说：“军舰在拖向目的港时，由于弹药爆炸后发生火灾，船体受损，失去平衡。加上海面波涛汹涌，这艘船沉没了。”

俄国防部早些时候说火势已得到控制，500多名兵员疏散到黑海的其他军舰，莫斯科号可以继续航行。

乌方称莫斯科号遭到袭击。敖德萨军方发言人布拉丘克表示，这艘巡洋舰遭乌制“海王星”巡航导弹”破坏。敖德萨州的州长马尔琴科说两枚“海王星”反舰导弹击中莫斯科号。

五角大楼发言人柯比周四接受美国有线电视新闻网（CNN）采访说：“这对黑海舰队来说是一个重大打击……这将对他们的能力产生影响。”

柯比表示，美方无法确认军舰沉没的确切原因，并这么说：“我们无法反驳乌克兰方面的说法，他们以海王星导弹或更多导弹击中了它，这当然是合理且可能的。”

莫斯科号沉没后，俄军马上轰炸基辅及其他地区。基辅周五早上传出爆炸巨响，乌克兰各地响起空袭警报。这是自俄军本月初撤离基辅以来当地发生的最猛烈爆炸。

俄国防部周五表示，俄军连夜以巡航导弹击中基辅郊区的一个军事目标，并表示会对基辅进行更多打击。除了基辅，乌南的赫尔松、东部城市哈尔科夫和西部城镇伊万诺—弗兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）都发生爆炸。

乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克周五说，自入侵以来，俄罗斯首次动用远程轰炸机袭击受围困的港口城市马里乌波尔。两军也展开了巷战，当地的伊利希钢铁厂周围以及港口地区发生激烈的战斗，俄军未能完全占领该城市。

发言人也说，俄军也同时猛攻乌东卢甘斯克州的鲁比日内市（Rubizhne）和波帕斯纳亚市（Popasna）。

俄指责乌军直升机 轰炸俄小镇数人受伤

俄官员周四指责乌军出动直升机非法进入俄罗斯领空，轰炸俄边境小镇布良斯克（Bryansk），导致数人受伤，不过乌克兰予以否认。

俄调查委员会发表声明说：“乌军派出两架携带重型武器的军用直升机，非法进入俄领空……他们故意低空飞行，对克里莫沃定居点的住宅大楼进行至少六次空袭。”

俄卫生部官员之后告诉俄国际文传电讯社（Interfax），有八人受伤，其中六人住院。

乌克兰国家安全和国防委员会同天则在社交媒体发表声明，指责俄罗斯在自己的领土上发动“恐怖袭击”，借以在国内煽动反乌克兰情绪。

莫斯科似乎是首次公开指责乌军直升机飞入俄境内进行袭击。日前，俄南别尔哥罗德市（Belgorod）市长格拉德科夫指两架乌军直升机在4月1日空袭该市的一处石油设施，事后基辅或莫斯科都没有加以证实。

另外，五角大楼一名要求匿名的高级官员周四说，乌东顿巴斯地区接下来几天的阴雨天气可能导致道路变得湿软，迫使俄军只能利用高速公路行进，这有利乌军抵御俄军。

俄军入侵之初，乌克兰北部的天气发挥了重要作用。当时地面没有充分结冰，迫使俄坦克只能在公路排成长长的车队，结果受乌军攻击。

相比之下，顿巴斯地区大部分是平原，有利坦克和装甲车的作战。官员说：“天气肯定将成为战争的一个因素。”