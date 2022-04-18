俄下投降最后通牒 马里乌波尔守军“拒收”

（基辅综合电）俄罗斯军队星期天（4月17日）发出最后通牒，要乌克兰东南港市马里乌波尔的残余守军投降。不过，投降令到期后仍无人投降。

泽连斯基：若乌军被杀将终止和谈

俄军宣称，除了一座钢铁厂，已拿下这座战略性城市其他地区。乌克兰总统泽连斯基警告，若马里乌波尔乌军被消灭，乌方将终止与俄方的停火谈判。

俄罗斯国防部说，马里乌波尔的乌克兰残余部队困守亚速钢铁厂，其中包括400个雇佣军。俄军向他们发出最后通牒，在莫斯科时间星期天清晨6时（新加坡时间当天上午11时）起的四小时内，放下武器投降，否则性命不保。

俄方称，乌方下令射杀任何想要投降的士兵。据路透社报道，马里乌波尔守军包括乌克兰海军陆战队、机动旅、国民警卫队及极右民族主义民兵组织“亚速营”的成员。

马里乌波尔位于俄罗斯控制的克里米亚和亲俄部队控制的顿巴斯地区之间，要打通这两大地区通道，拿下乌东这座主要港口至关重要。若该市易手，这将是俄军攻下的第一座主要城市。

俄罗斯称，截至周六，乌克兰已有超过4000名士兵阵亡。乌克兰则说，至今约有2500至3000名乌军死亡。

英国国防部星期天说，俄军正继续从白罗斯转移战斗和后勤装备到乌东，并继续炮轰乌东各地的乌军阵地。据英方评估，俄罗斯虽把战争重点转向乌东，但其最终目标不变，即迫使乌克兰放弃亲欧洲与大西洋的立场，同时维护自己的东欧主导地位。

除了乌东，俄军也继续空袭包括基辅在内的其他乌克兰地区。基辅附近布罗伐利镇（Brovary）镇长说，当地“一些基础设施目标”星期天凌晨被击中。俄罗斯国防部则说，俄军在夜间发射导弹，摧毁了布罗伐利一座弹药厂。

在俄黑海舰队旗舰莫斯科号被击沉后，俄军加强了在乌南港市敖德萨附近的军事打击。俄国防部周六说，俄军在敖德萨地区击落一架载有大量西方援乌武器装备的军用运输机。

奥地利总理内哈默在美国全国广播公司（NBC）星期天播出的访问中说，他认为俄总统普京“相信自己正在赢得这场战争”。内哈默早前在莫斯科会见普京，是俄乌开战以来首位与普京面对面交谈的欧盟领导人。

乌克兰副总理韦列舒克星期天说，由于无法就疏散路线沿线暂时停火与俄军达成共识，乌克兰当天不会开放东部地区的人道走廊。她也再度呼吁俄军，让平民和伤兵撤出马里乌波尔。

据联合国难民署统计，战争爆发后近487万乌克兰人离国，当中许多人即使回国也无家可归。

罗马天主教教宗方济各星期天发表复活节讲话时，敦促结束这场“残酷与无意义的战争”，让乌克兰重现和平。