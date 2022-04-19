《华邮》：欧美正制定战略长期全面孤立俄罗斯

（华盛顿讯）据报道，美国及欧洲盟友正在制定一份针对俄罗斯的新长期战略，要从国防、金融、贸易、国际外交等多个层面，积极削弱和长期孤立俄罗斯，而不再尝试与俄罗斯共存或合作。

《华盛顿邮报》报道，美欧目前仍在修订几份重要文件，预计会在未来几个月内公布。其中，美国拜登政府原定去年提出的首份国家战略报告至今仍未完成，再次修订后的内容可能会与此前所预期的、几乎完全聚焦中国有明显不同。

五角大楼则在上月以机密形式向国会提交了新的国防战略，它在简短摘要中把“俄罗斯在欧洲的挑战”以及中国的威胁列为优先事项。

北约也会于6月提出自2010年以来的首份战略概念文件，但北约秘书长斯托尔滕贝格本月初表明，北约过去积极寻求与俄罗斯进行有意义的对话，如今这已非北约选项。

欧美2030年前停止进口俄罗斯化石燃料

欧盟已制定计划，在今年底之前把对俄天然气的高度依赖减少三分之二，并在2030年之前停止从俄进口所有化石燃料。

荷兰外长霍克斯特拉上周四在华盛顿战略与国际研究中心的论坛上说：“与其说是制裁，不如说是阐明一条通往零的道路，确保我们不再依赖俄天然气和石油。对一些国家来说，这只需数月。对其他国家来说，可能是数年。但荷兰和其他国家对此非常认真。再也不会犯同样的错误了。”

俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，西方国家已经采取了一系列应对措施，包括宣布将在未来很长一段时间内大幅增加国防预算；芬兰和瑞典预计将在6月马德里峰会之前申请加入北约；拜登签署了终止与俄正常贸易关系的法案，并将美国对俄石油进口的禁令编入法典。

上周，联合国大会投票决定暂停俄在联合国人权理事会的成员资格，而酝酿已久的安理会改革运动获得了新的动力。

多数西方领袖表明难以预测乌克兰危机将如何发展。前美国驻俄大使和北约副秘书长弗什博说，在知道这场冲突如何结束之前，许多拟议中的改变无法有定案。

《华邮》根据多位领导人的公开声明以及与八名美国和其他国家高官的对话了解到，其中许多措施将永久保留。

拜登的国家安全顾问沙利文上周受访时说：“归根结底，我们希望看到的是一个自由独立的乌克兰，一个被削弱和孤立的俄罗斯，以及一个更强大、更一体化、更坚定的西方。我们相信所有这三个目标都在眼前。”

一些人质疑这些计划是否明智以及西方的持久力。《华邮》指出，如果乌克兰危机的紧迫性消散，西方盟国将不可避免地会出现分歧，如是否还要增加国防开支、在防扩散等问题上必须与俄罗斯接触等。

拜登上月访问华沙时说：“我们现在必须承诺长期参与这场斗争。”他把这概括为民主与专制之间的斗争。“我们必须在今天、明天、后天以及未来几年和几十年里保持团结。这不容易，将有代价。”