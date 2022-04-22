2022年法国总统选举 决战前夕

法国将在4月24日（星期天）举行第12届总统第二轮选举。

早在4月10日的首轮投票中，现任总统马克龙（Emmanuel Macron）与极右派候选人马林勒庞（Marine Le Pen）在所有12位候选人当中得票率最高，得以进入第二轮决选，在24日决出胜负。

法国自1965年采用两轮选举制（Two-round system），若无人在首轮投票得票过半，就得举行第二轮投票。

44岁的马克龙是中间偏左派的共和国前进党党员。五年前的总统选举，年仅39岁的他首次参选，即以清新帅气的形象虏获选民的心，以压倒性优势当选为法国史上最年轻的总统。

上任后，马克龙推动一系列经济改革，主张并积极推动削减财富税、增收燃油税、调高退休年龄等方案，以缓解法国当前的困境，却也引发民间反弹，乃致酿成2018年11月的“黄背心”抗议运动。

53岁的马林勒庞是极右派的国民联盟党员，也是法国国民阵线创始人让-玛丽·勒庞（Jean-Marie Le Pen）之女。这是马林勒庞第三次参选角逐法国总统。她主推多项方案应对通货膨胀，包括取消基本食品和卫生用品的增值税，以及降低电力和汽油增值税等。

不过，勒庞的诸多极端主张也让法国选民忧虑。例如，她视多元文化为威胁、主张禁止回教女性戴头巾，民族主义色彩十分鲜明。

台湾大学社会科学院院长苏宏达教授受访时说，勒庞这次选战的中心放在民生议题是另有原因。苏宏达也是台湾欧洲联盟中心主任，他说：“战争与和平突然成为一个焦点，这对极右派来讲是不利的，因此勒庞就把焦点放在物价的膨胀上。”