俄将领放话要全面控制乌东与乌南 乌克兰和欧盟警告：未来几周是决定战局关键时刻

俄罗斯中部军区副司令明涅卡耶夫周五在一公开场合发言说，在乌克兰的“特别军事行动”已进入第二阶段，目标是全面控制乌克兰东部和南部。他甚至挑明了其中的战略意义。

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯将领放话，俄军下来的目标是全面控制乌克兰东部和南部。乌克兰和欧盟警告，下来几周将是决定战局的关键时刻。

俄罗斯中部军区副司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）周五在一公开场合发言说，在乌克兰的“特别军事行动”已进入第二阶段，目标是全面控制乌克兰东部和南部。他甚至挑明了其中的战略意义。

对于控制乌东顿巴斯地区，他说：“这将使我们能够建立通往克里米亚的地面走廊，并对至关重要的乌克兰军事设施以及黑海沿岸港口发挥影响，这些港口向其他国家提供了农业和冶金产品。”

至于乌南，他说，一旦全面控制乌南，俄国就可以拥有一条直通德涅斯特河沿岸地区（Transnistria）的通道。这个地区在摩尔多瓦东部和乌克兰西部的交界上。如果俄军达到这个目标，乌克兰就会失去所有的海岸线。

这是俄方对于出兵乌克兰的目的至今最具体的说明之一，也显示俄方短期内不会减缓在乌东和乌南的攻势。

乌克兰总统泽连斯基过后警告，俄罗斯入侵乌克兰只是个开始，它也有意侵占其他国家。乌克兰国防部也说，这暴露了俄罗斯的“帝国主义”意图。

摩尔多瓦外交部当天也召见了莫斯科大使，对明涅卡耶夫的言论表达“深切关注”。俄罗斯入侵乌克兰后，摩尔多瓦在上月申请加入欧盟。

美国国务院说，华盛顿坚定支持摩尔多瓦的主权。

欧盟一名高级官员说，未来几周可能是决定性的，俄军对乌东的攻势强度会显著增加。

乌东卢甘斯克州州长盖达伊周六说，俄军持续密集轰炸该州的鲁比日内市（Rubizhne）和塞维罗多涅茨克（Severodonetsk）等城市。

俄罗斯称即将部署 萨尔马特洲际弹道导弹

乌南港市敖德萨地方当局也说，当地的基础设施周六遭导弹袭击，但没有提供细节。

乌南和乌东的乌军指挥部说，他们共击退了11次袭击，打死约130名敌军，摧毁12辆坦克和27辆装甲车。

俄国防部周六则说，俄军在顿涅茨克和哈尔科夫地区击中数10个目标，并占据了一个大型军火库。

就在乌克兰境内战事吃紧之际，俄罗斯宣布，最迟今年秋天就会部署刚完成试飞、足以对美国发动核攻击的“萨尔马特”（Sarmat）洲际弹道导弹。

俄罗斯联邦航天局局长罗戈津周六接受官方电视台采访说，俄国计划最迟在今秋在西伯利亚部署第一个配备“萨尔马特”导弹的军事单位，地点在莫斯科以东约3000公里的克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）地区。

俄罗斯刚在周三宣布成功试射一枚萨尔马特导弹，击中近6000公里外的目标，显然是要对外展示俄军力量。俄方强调，这类国产导弹可采用包括高超音速弹头在内的多种核弹头，能够突破敌方的反导系统。