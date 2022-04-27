俄警告北约：不断军援乌国加剧发生核冲突风险

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯警告美国为首的北约国家，不断为乌克兰提供军援不止对战局火上浇油，也使发生核冲突的风险提高。美国则召集40多国商讨对乌克兰的长期防务支援。为了缓和紧张局势，联合国秘书长古特雷斯走访莫斯科展开斡旋。

俄罗斯外长拉夫罗夫周一（4月25日）警告西方国家，不要低估乌克兰发生核冲突的风险。他指北约为基辅提供武器，实质上是在同俄国打代理人战争。

拉夫罗夫接受俄官方电视台采访时说，俄国会竭力防止核战发生，但俄乌战争升级为第三次世界大战的风险是真实存在的。“现在风险很大……我不希望人为地加大这些风险……危险是真实存在的。我们绝不能低估它。”

他指出，西方提供先进武器给乌克兰无助结束冲突，而是在延长战争。

俄国防部周一说，俄军以导弹摧毁乌克兰六处铁路基础设施，防止西方运送武器到乌东顿巴斯地区的守军。俄军也摧毁了乌东三个军火库，一个在顿涅茨克地区，两个在哈尔科夫地区。

它说，俄军一夜间共袭击90多个军事目标，乌方至少500名士兵死亡，数十辆装甲车与大炮等装备被摧毁。

乌克兰南部和东部军区指挥部则说，乌军击退了敌军的五次来袭，打死200多人，摧毁好些坦克和装甲车。

美国防长奥斯汀周一在波兰对记者说，美国为乌克兰提供军火是希望较长期地削弱俄罗斯军力，确保它没有能力再对外发动侵略。

奥斯汀说：“俄军已丧失很多实力，我们希望看到他们没有能力快速恢复军力，我们希望看到俄罗斯被削弱到它无法再发动类似入侵乌克兰这样的行动。”

美国召集40多个国家讨论支援乌克兰

美国召集40多个国家周二在德国拉姆斯泰因的美国空军基地开会，讨论支援乌克兰的课题。

美国参谋长联席会议主席米利将军说，会谈的重点是协调对基辅的安全援助，包括提供重型武器和武装无人机等。

他告诉媒体：“接下来的几周非常关键，乌克兰需要持续获得支援才能够在战场上取得胜利。这就是这次会议的真正目的。”

军事专家认为，俄乌两军下来将打消耗战，俄方的人员与军备耗损都很大，乌军虽然人数少但将获得越来越多更好的军备。

苏格兰圣安德鲁大学战略研究专家欧布莱恩说：“如果俄军不改变战略，最终可能输掉这场消耗战。”

英国防部评估，俄军至今折损了约1万5000名人、2000多辆装甲车和60多架直升机与战斗机。英方的评估数字比乌方的少得多。乌克兰参谋总部当天说，战死的俄军多达2万1900人。

俄罗斯3月25日公布有1351名官兵阵亡之后，便未再公布新的伤亡报告。

联合国秘书长古特雷斯周二到达莫斯科，设法尽快制止俄乌战争。古特雷斯已同俄外长拉夫罗夫会谈，也将会见俄总统普京。他过后将续程去见乌克兰总统泽连斯基。

联合国难民署周二报告，战争爆发至今已有超过500万乌克兰人逃到邻国，预料到了今年底，这个数字将增加到830万。