俄在摩尔多瓦边境制造骚乱 乌战事或升级扩大

（基辅法新电）乌克兰指责俄罗斯试图在乌克兰西南邻邦摩尔多瓦（Moldova）的分离主义地区制造骚乱。人们越来越担心，乌克兰战争可能升级为更广泛的冲突。

联合国和美国警告，摩尔多瓦的德涅斯特河沿岸地区（Transdniestria）的紧张局势升级。联合国秘书长古特雷斯星期二（26日）在莫斯科会见俄罗斯总统普京时，呼吁俄方让局势恢复和平。

俄军已在德涅斯特河沿岸这个以俄语为主的地区驻扎了几十年。摩尔多瓦曾是苏联15个加盟共和国之一，在1991年8月27日宣布独立。此前，德涅斯特河左岸地区已于1990年9月宣布独立，但未获国际社会承认。

本月25日和26日，摩尔多瓦国家安全部、无线电塔和一个军事单位的爆炸事件发生前，一名俄罗斯指挥官声称，在摩尔多瓦讲俄语地区的居民受压迫。

这一说法令人们担忧，摩尔多瓦可能成为俄罗斯下一个目标，莫斯科在2月24日入侵乌克兰时，便是使用同样的“说法”。

乌克兰总统助理米哈伊洛·波多利亚克在社交网站上写道：“俄罗斯希望破坏德涅斯特河沿岸地区的稳定。如果乌克兰沦陷，俄军第二天便会抵达基希讷乌（Chisinau）的大门。”他指的是摩尔多瓦首都。

联合国发言人说，古特雷斯关注摩尔多瓦德涅斯特河沿岸地区发生的安全事件。

美国也表达类似担忧，但没有支持基辅关于俄罗斯应负责的论点。国务院发言人普莱斯对记者说：“我们完全支持摩尔多瓦的领土完整和主权。”