俄切断保加利亚和波兰天然气 欧盟表明不会对勒索低头

（布鲁塞尔综合电）俄罗斯切断对保加利亚和波兰的天然气供应后，欧盟表明不会对俄罗斯的勒索低头。

欧盟委员会主席冯德莱恩周三说，保加利亚和波兰已从欧洲邻国获得天然气供应。她将俄罗斯“断气”举动描述为“克里姆林宫的又一次挑衅”。“克里姆林宫试图使用化石燃料来勒索，这在预料之中……我们的反应将是立即、团结和协调的，波兰和保加利亚现在都从欧盟邻国那里获得天然气。欧洲采用俄罗斯化石燃料的时代即将结束。”

欧盟官员说，欧盟各国的能源部长将于周一开会讨论最新局势。

俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）周三宣布，由于保加利亚和波兰没有按要求以卢布付款，俄气已停止向这两国供应天然气。但冯德莱恩指出，欧盟与俄罗斯签订的“约97%”合同明确规定以欧元或美元付款。她提醒进口公司不要以卢布付款，称“这将违反制裁”。

按照俄罗斯的要求，被它列为“不友好”的国家需在俄天然气工业银行（Gazprombank）开设账户，将支付天然气费用的欧元及美元兑换成卢布。

四名欧盟外交官说，在周三召开的会议上，欧盟国家大使要求欧盟委员会提供更明确的指示，让成员国明白究竟俄罗斯要的付款安排是否构成违反制裁。

德国将支持分阶段对俄实施石油禁运

与此同时，知情者透露，在对俄罗斯能源领域制裁的问题上，德国将支持分阶段对俄实施石油禁运，而不是之前讨论过的其他选项，如制定价格上限或扣留俄部分能源收入。

这标志着德国立场的重大转变。几周前，德国还在争论，对能源供应采取的任何行动，对欧洲的伤害将超过对俄罗斯的伤害。这也是一个信号，表明德国更愿意寻求替代石油供应来源。

为了对抗俄罗斯将天然气当作对付乌克兰盟友的武器，美国拜登政府已批准出口更多天然气，给没有与美国签订自由贸易协定的国家包括欧洲。

彭博社汇集的数据也显示，中东产油国正协助欧洲弥补俄柴油供应下降造成的短缺，本月从波斯湾出口到欧洲的柴油预计将增加近130%。

接受《纽约时报》访问的分析员认为，俄罗斯中断对波兰和保加利亚的天然气供应，不太可能对欧洲天然气市场造成重大影响。但这是个警告，随着俄乌战争持续下去，俄罗斯可能会进一步地切断其他更重要的燃料供应。

投资银行杰富瑞分析师罗密欧指出，此举显示“其他欧洲合同提前终止的风险增加了”。

这其实是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，俄罗斯首次中断对欧洲国家的天然气供应。《纽约时报》指出，俄罗斯总统普京似乎在试探欧洲客户，试图找出弱点并制造分歧。投资银行加拿大皇家银行资本市场的大宗商品主管克罗夫特说：“俄罗斯似乎准备好兑现将能源出口武器化的威胁。”

分析员说，撕毁与波兰和保加利亚的合同实际上风险相对较低。因为波兰已经不打算与俄气签订另一份合同，而保加利亚是小客户，所购买的天然气仅占俄运往欧洲天然气供应的2%。

无论如何，分析员认为，俄欧双方制定解决方案符合双方利益，否则更大规模的天然气中断可能导致重大经济损失。