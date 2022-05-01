美国防部评估： 俄军进度缓慢 暂无动用核武威胁

美国国防部官员说，乌军顽强抵抗，加上俄军无法攻入基辅之后行动谨慎，导致俄军战况不利。英国军方也说，俄军战术协调存在缺点，在乌克兰东北部战败后，得重新部署部队。

（基辅／莫斯科综合电）美国国防部评估，俄罗斯军队入侵乌克兰两个多月来作战进展缓慢，且现阶段不存在俄罗斯动用核武的威胁。

美国国防部官员周五说，乌克兰东部和南部目前是主战区，可是俄军在顿巴斯地区的作战行动进展缓慢，进度落后于计划。

官员说，乌军顽强抵抗，加上俄军无法攻入基辅之后行动谨慎，导致俄军战况不利。他说，俄军作战方法欠缺灵活，总是先空袭，接着炮击敌方阵地，然后才试图在地面前进。这种“教条式”的战术没有办法击退敌军。

据五角大楼，俄军目前在乌东和乌南有92个战术作战营，大部分部署在靠近俄罗斯边境地区。战斗多时并遭遇重大挫折之后，这些作战营如今未必保持满员兵力。

英国军方周六也说，俄军战术协调依然存在缺点，因为他们在乌克兰东北部战败后，不得不整合与重新部署出现耗损的部队单位。

俄军两个多月仍无法取得明显战果，外界越来越担心俄方最终会动用核武。不过，五角大楼一匿名高级官员周五告诉媒体，美方不认为存在俄罗斯使用核武器的威胁。

这名高官说：“我们继续每天尽全力监测他们的核动向，我们的评估是不存在使用核武的威胁，也没有对北约领土构成威胁。”

英国首相约翰逊日前也说，他预计俄罗斯在乌克兰的军事失败，不会进一步迫使普京在乌克兰动用战术核武器，并说普京仍有结束战争的活动空间。

俄外长拉夫罗夫周一警告西方，不应低估在乌克兰发生核冲突的高风险。俄方本月初也放话，计划在秋季之前部署新测试的萨尔马特洲际弹道导弹。该导弹可携带10枚或更多核弹头，能对美国本土进行核打击。

俄外长接受新华社访问：俄乌每天都在“艰难”谈判

在乌克兰的战场上，俄军攻势仍持续。俄国防部周六说，炮兵一夜之间袭击了389个目标，包括乌军和装备集中的地区。俄军的导弹也击中了另四个弹药库和燃料库。

乌克兰周六指责俄军在所占领地区偷盗了“数十万吨”农作物。

农业部长索尔斯基说，占领区的很多农场主说过去两周谷物被偷的情况越来越多。农业部副部长维索茨基说，这些占领区还储存了150万吨的农作物，他担心大部分也会被俄军掠夺。

另一方面，俄外长拉夫罗夫接受新华社访问时透露，俄乌每天都在进行谈判，“艰难地”争取达成和平条约。他强调，解除对俄制裁必须是和谈的一部分。

俄外交部网站周六上载拉夫罗夫的访谈。他说：“俄罗斯和乌克兰代表团实际上每天都举行视频会议，讨论可能拟定的条约草案。”

他说，谈判的议程包括去纳粹化、承认新的地缘政治现实、解除西方制裁、俄语地位等问题，但他没有详细说明。他也重申，如果美国和北约真的有心解决危机，就应该停止供应武器给乌克兰。

俄乌谈判代表自从3月29日至今已经一个月没有举行实体会议。

乌总统泽连斯基坚持，西方必须进一步制裁俄罗斯，而且对俄制裁不能进入谈判议程。他说，由于俄军在乌克兰屠杀平民，和谈很可能无果而终。