美众议长佩洛西突现基辅 承诺美将继续援乌抗俄

（基辅综合电）美国众议院议长佩洛西前天突然在乌克兰首都基辅出现，她承诺美国将继续支持乌克兰抵御俄军入侵。同日，俄罗斯在对乌南港市敖德萨军用机场的空袭中，摧毁一批西方国家提供给乌军的武器和弹药。

佩洛西上周六在未事先宣布的情况下率领美国国会代表团访问基辅，成为俄乌战争爆发以来赴乌的最高级美国官员。她说，此行旨在向全世界释出一个明确和响亮的信息，即“美国坚定地站在乌克兰一边”。

她谴责俄罗斯总统普京对乌克兰发动了“邪恶的入侵”。

乌克兰总统泽连斯基昨天发布与佩洛西会见的视频，并感谢美国对乌克兰的大力支持。

与佩洛西同行的包括美国众议院外交委员会主席格米克斯、众议院情报委员会主席希夫等其他几名议员，他们在基辅待了约三个小时后转赴波兰。

德国表明 “现在有必要”向乌供武

佩洛西昨天在波兰的记者会上说，她和泽连斯基主要讨论了乌克兰的安全、人道和经济援助，以及战后重建等议题。美国总统拜登早前宣布拟向乌克兰提供额外330亿美元的援助，佩洛西日前表示希望能尽快通过这份新援助配套。

其他国家也持续加大对乌克兰的援助。英国首相约翰逊之前与泽连斯基通电话时承诺，英国将继续为乌克兰提供经济和人道支持，并表明他强化乌克兰和确保普京战败的决心更大了。

德国总理朔尔茨昨天表明，德国“现在有必要”向乌克兰提供武器。

俄罗斯国防部昨天宣布，俄军前天用导弹袭击敖德萨附近一座军用机场，摧毁机场跑道与一个机库，机库内有美国和欧洲国家提供的武器和弹药。

乌克兰运营商在赫尔松 手机和互联网服务遭切断

另据乌方说，俄军前天用导弹摧毁了敖德萨主要机场的一条新建跑道。泽连斯基誓言重建该机场，并称敖德萨不会忘记俄军的暴行。

俄国防部则指乌克兰炮轰已落入俄方掌控的乌南赫尔松地区，造成平民死亡。俄方说，乌军击中的目标包括一所学校、幼儿园和坟场。

英国国防部评估，自3月初占领赫尔松以来，俄罗斯一直在扶植亲俄地方政权，以把对赫尔松与周边地区的控制合法化。乌克兰通讯部门说，俄罗斯昨天切断了乌克兰运营商对赫尔松地区的手机通讯和互联网服务。赫尔松也从当天起改以俄罗斯卢布为官方货币。

在俄军已几乎完全拿下的乌东南部港市马里乌波尔，前天有46名平民离开了剩余守军藏身的亚速钢铁厂。俄罗斯国防部昨天说，这些平民都获得了食宿与必要的治疗。

联合国人道事务协调厅昨天证实，联合国于4月29日展开了协助乌克兰平民撤出亚速钢铁厂的“安全通道行动”，该行动是由红十字国际委员会、俄罗斯和乌克兰协调进行的。

泽连斯基前晚发布视频讲话时说，俄罗斯正为在乌东的攻势集结更多兵力，并试图加大对顿巴斯地区施压。他呼吁俄方士兵放弃战斗，离开乌克兰。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫同日接受媒体采访时指责西方国家的“好战言论和煽动性行动”阻碍了俄乌谈判。他称：“只有基辅政权遵循乌克兰人民而非‘远程顾问’的利益时，俄乌才有可能达成协议。”