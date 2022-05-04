美驻欧安组织大使：战局不顺俄料改以“公投”并吞乌东乌南

乌克兰军方消息说，“多种迹象”显示俄军即将对乌西邻国摩尔多瓦发动攻击，从乌克兰西部开辟一条进攻新战线，扭转不利战况。

（华盛顿／伦敦综合电）美国说，俄罗斯在乌克兰遭遇挫折之后将通过“公投”迅速并吞乌东和乌南地区，以宣告获胜。乌克兰军方消息也说，俄军试图从乌克兰西部邻国摩尔多瓦开辟夹击乌克兰的新战线，以扭转不利战况。

美国驻欧洲安全与合作组织（OSCE）大使卡彭特周一告诉媒体，俄罗斯久攻无法推翻基辅政府之后，正在筹划尽快并吞乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克。

他说，根据多个最新报告，美国相信俄罗斯计划本月中旬在这两个地区举行公投，并且在所占领的南部城市赫尔松（Kherson）推动同样的计划。“我们认为这些报告非常可信。”

卡彭特说，这类虚假的公投和任何要吞并乌克兰领土的企图都不会被承认为合法。

在这同时，乌克兰军方消息说，“多种迹象”显示俄军即将对摩尔多瓦（Moldova）发动攻击，从乌克兰西部开辟一条进攻新战线。

据英国《泰晤士报》报道，乌军消息人士说：“摩尔多瓦的命运至关重要，若它被俄罗斯控制，我们在军事上会成为更脆弱的目标，这将对乌克兰的生存构成威胁。”

摩尔多瓦兵力仅3250人，若攻下这个苏联加盟国，俄军可从西面进入乌克兰黑海港口敖德萨。西方官员估计，目前摩尔多瓦的亲俄飞地德涅斯特里亚（Transnistria）已聚集约1500名俄军。当地主要机场的活动情况显示，俄军可能在为空降登陆行动做准备。

传俄9日入侵摩尔多瓦

据报道，俄国可能在本月9日二战胜利日前后制造借口入侵摩尔多瓦，例如在摩尔多瓦首都基希讷乌制造骚乱，同时在德涅斯特里亚展开军事行动。

西方防务分析家指出，俄国攻击摩尔多瓦可以达到三个目标：把部分乌军引至西南战线、削弱摩尔多瓦政府的亲欧政策，以及威吓西方国家，让他们意识到支持乌克兰会进一步破坏区域稳定。

俄军周一对敖德萨展开新一轮攻击。俄国防部说，俄军用高度精准导弹摧毁了乌克兰这个西南城市附近军事基地的一个仓库。这个仓库储存着西方国家送去的各类武器。

乌南城市马里乌波尔则战火重燃。俄国防部指躲藏在亚速钢铁厂防空壕的乌克兰士兵，利用暂时停火协议走出地面在钢铁厂周围布防，因此俄军重新炮轰这些乌军。马里乌波尔市长说，钢铁厂仍有200多个平民无法撤离，全市有多达10万人受困。

在这同时，俄罗斯政府对国际经济制裁做出反击。

克里姆林宫周二说，总统普京已经就“某些外国和国际机构的不友善举动”签署了一项报复经济制裁的法令。

根据法令，俄罗斯将禁止对相关个人和实体出口产品和原材料，也禁止同反制裁措施针对的外国个人和公司进行交易。

普京同日与法国总统马克龙通电话，指责乌克兰并不准备结束战事，没有认真看待和平谈判，因此西方必须停止向乌供应武器。

普京指乌军犯下战争罪，他告诉马克龙“西方可以通过对基辅当局施加压力和停止向乌克兰供应武器，来协助制止这些暴行”。