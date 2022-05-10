为鼓舞俄军士气并争取人民支持 普京：入侵乌克兰是对抗纳粹主义

普京说，俄军正在乌克兰继续对抗纳粹主义，竭尽所能确保可怕的世界大战不会重演。他向在顿巴斯的俄军喊话说：“你们正为祖国及其未来而战，以便让人人牢记二战教训，让世上没有刽子手、惩罚者和纳粹分子的立足之地。”

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京周一（5月9日）发表胜利日演讲，把入侵乌克兰与二战抗击纳粹德国相提并论，借此鼓舞在乌克兰作战的俄军与争取俄罗斯人对这场战争的支持。

俄罗斯周一在莫斯科红场举行胜利日阅兵式，纪念卫国战争胜利77周年。普京致辞时再度把俄乌冲突归咎于乌方和西方国家，称基辅及其盟友谋划要“入侵历史上属于我们的领土”，包括乌东顿巴斯地区及俄罗斯于2014年吞并的克里米亚。

普京指北约向乌克兰运送武器与派遣外国顾问，“直接在我们边界制造了绝对不可接受的威胁”，迫使俄罗斯先发制人。

外界此前预期，普京可能在胜利日宣布全国总动员或俄乌冲突升级，但他没有作出重大宣布，而是试图唤起俄罗斯人对二战时苏联英雄主义的记忆。

普京称，俄军正在乌克兰继续对抗纳粹主义，竭尽所能确保可怕的世界大战不会重演。

他向在顿巴斯的俄军喊话说：“你们正为祖国及其未来而战，以便让人人牢记二战教训，让世上没有刽子手、惩罚者和纳粹分子的立足之地。”

普京也坦承，俄罗斯为战争付出了生命代价。他为阵亡俄军默哀一分钟，并承诺政府会帮助他们的孩子与家人。

乌总统：不会允许俄“强占”二战胜利

乌总统泽连斯基随后表明，不会允许俄罗斯“强占”二战的胜利。他说：“我们不会允许任何人强占这场胜利。我们不会允许它被挪用。”

泽连斯基誓言将战胜俄罗斯。他指出，俄军目前控制的一些乌克兰城镇曾在二战时也曾被侵占，但后来获得解放。他说：“通往胜利的道路是艰难的，但我坚信我们会获胜。”

泽连斯基的顾问波多利亚指出，乌克兰和北约没有计划攻击俄罗斯或克里米亚。他称，在乌克兰的俄军不是在捍卫国家，而是试图占领另一个国家。

俄罗斯今年的阅兵式规模小于往年，克里姆林宫也未邀请任何外国领导人。阅兵式展示了最新的阿玛塔（Armata）和T-90M突破（Proryv）主战坦克、多管发射火箭系统和洲际弹道导弹等，参与的士兵有1万多人。

由于天气多云，能够抵御核攻击的伊尔-80“末日战机”等空中军备没有登场。

俄副总理鲍里索夫透露，俄罗斯正在研发可从海陆空发射的新一代高超音速导弹。他也称，俄罗斯拥有的高精度导弹和弹药足以让军队完成所有任务。

另外，美国驻乌克兰代理大使克维恩周一率团访问基辅，这标志着美国朝恢复在基辅的外交存在迈进一步。美国外交官上个月已开始重返乌西利沃夫市。美国国务卿布林肯早前承诺，将尽快重开驻基辅大使馆。