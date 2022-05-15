俄乌战争爆发以来美俄防长首次通话 美促俄立即停火 强调维持沟通重要性

（基辅／莫斯科综合电）美国和俄罗斯的国防部长进行了俄乌战争爆发以来的首次通话。美方促请俄方立即在乌克兰停火，并强调美俄维持沟通很重要。

美防长奥斯汀周五打电话给俄防长绍伊古，两人谈了一小时。过后，五角大楼发表声明说：“奥斯汀部长呼吁立即在乌克兰停火，强调保持沟通渠道的重要性。”

俄国防部说，双方讨论了当前的国际安全问题，包括乌克兰局势。

双方没有披露会谈详细内容。不过，美国国防部一名高级官员说，会谈没解决任何紧迫问题，包括如何缓解乌克兰战局。

这名高官也说，美国呼吁停火不表示美国对俄乌冲突的政策有所改变。

美国政府已表明，会继续为乌克兰提供军备和资金援助，以求在更长期削弱俄军力量。

乌方伤亡加剧 促美提供空防系统和战斗机

俄乌战争已经持续近三个月，伤亡日益加剧。乌方促请美国提供空防系统和战斗机，称如今战况比战争刚开始时惨烈得多。

乌克兰国会议员乌斯蒂诺娃周五在华盛顿的德国马歇尔基金圆桌会议上形容，乌克兰前线现在犹如地狱。“我们失去的士兵比战争开始时要多得多。”

乌克兰总统泽连斯基4月中旬曾透露，已有2500至3000名乌军阵亡，约1万人受伤。

乌斯蒂诺娃说，乌克兰现在需要多管火箭发射系统、帕拉丁自动榴弹炮和F-16战斗机等才足以退敌。

乌克兰知名公民社会运动人士卡雷纽克也在圆桌会议上说：“我们没有办法单靠苏联时期装备打赢这场仗。因为一、俄国有更多苏式装备；二、我们没有其他军备来源；三、俄国的人口和士兵都更多。”

乌斯蒂诺娃和卡雷纽克都说，拜登政府对于是否要提供新型军备给乌克兰缺乏“必要的政治决心”，而且美方似乎仍担心会触怒莫斯科。

在战事方面，军事专家指出，俄军调整战略将重点放在乌东地区后，仍无法取得战果，因为俄军继续受困于策划不周、伤亡惨重和士气低落。

华盛顿智库战略与国际研究中心的专家坎西安说：“当俄军撤出基辅，外界以为俄军会在乌东发动一场苏联式攻势，这并没发生。”

乌防长：战争进入漫长作战阶段

西方消息指俄军近几周约有1万2000人死亡，基辅方面则指应有多达2万5000人。一般认为，兵员折损巨大已削弱莫斯科取得决定性胜利的能力。

乌军周五说，俄军一支装甲纵队在北顿涅茨克以西准备渡河时被摧毁。

乌军发布的视频显示，一座陷入河中的桥梁和周围有好些烧毁的军车，还有许多受损或废弃的车辆和坦克。不过，外界难以证实乌军发出的这些消息，包括事发时间和地点。

乌克兰防长雷兹尼科夫说，今后数周的战斗会更激烈、更艰难。“我们正进入一个新的、漫长的作战阶段。”