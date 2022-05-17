普京：北约若在芬兰瑞典加强军事设施 俄必定回应

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京警告，如果北约在芬兰和瑞典加强军事设施，俄罗斯必定会有反应。紧接芬兰之后，瑞典昨天宣布，决定加入北约。

普京昨天在集体安全条约组织领导人峰会上说，芬兰和瑞典加入北约“没对莫斯科构成直接威胁，但如果北约加强在这两国的军事基础设施，俄罗斯肯定会有所回应。”

俄罗斯副外长格鲁什科周一指出，芬兰和瑞典加入北约是“错误决定”，必将带来严重后果，全球局势将受冲击。

格鲁什科说：“这一决定不会让芬兰和瑞典更安全，对我们来说这是显而易见的事实……他们不应该幻想我们会忍受这件事。”他表示，接下来军事紧张态势将会加剧，也会有更多的不确定性。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周一强调，俄罗斯严正看待芬兰和瑞典的决定，“我们将紧密留意两国加入北约对我们安全产生的影响。”不过，他也指出，与乌克兰相比，俄罗斯与芬兰或瑞典没有领土争端。

俄联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会主席邦达列夫星期天警告，如果芬兰加入北约，俄罗斯将加强边界军队部署。

邦达列夫当天在社交媒体发文说，芬兰和瑞典之前并不急于加入北约，但美国一直向两国施压。他表示，美国意图将芬兰纳入美国势力范围，将芬兰当作北约演习和挑衅的桥头堡、北约武器的试验场和美国的军事基地。

之前俄罗斯已经警告，若瑞典和芬兰加入北约，俄罗斯准备在欧洲飞地加里宁格勒部署核武器和高超音速导弹。

瑞典正式决定申请加入北约

瑞典首相安德松周一在国会寻求支持后宣布，瑞典正式决定申请加入北约。安德松说：“瑞典大多数议员赞成加入北约……对瑞典与全体人民来说，加入北约是最佳做法。”

瑞典执政党社会民主党早前宣布支持加入北约，这让加入北约派在国会取得巨大优势。在俄乌战争爆发之前，约40％瑞典民众支持加入北约，现在支持的国民已经超过60％。

安德松星期天说：“奉行不结盟立场一直以来对我们有利，但是我们现在的结论是，接下来这立场对我们不利。”她强调瑞典需要北约提供的正式安全保证。然而，她说，不要北约在瑞典设置永久军事基地，也不要北约在瑞典部署核子武器。

瑞典和芬兰相继宣布要加入北约，标志着俄罗斯入侵乌克兰导致欧洲安全架构又一次发生巨变。芬兰外交部长哈维斯托星期天就说，俄罗斯袭击乌克兰，试图以暴力推翻乌克兰政府，使欧洲安全环境出现了重大的改变，“这表明我们在欧洲所依赖的安全架构，比如欧洲安全与合作组织并没有发挥作用，也无法阻止战争。”

另外，美国参议院共和党领袖麦康奈尔周一与芬兰总统尼尼斯托会晤后在赫尔辛基向媒体透露，美国国会将寻求在8月国会会期结束前批准芬兰加入北约。麦康奈尔说，美国两党广泛支持芬兰加入北约。