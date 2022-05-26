发生近10年死伤最严重校园枪击案 美国社会再掀加强枪支管制争议

身穿防弹衣的18岁美籍拉丁裔高中生闯入得克萨斯州南部乌瓦尔德镇罗布小学开枪，造成19名学童和两名教师死亡，枪手过后被击毙。美国总统拜登下令全美降半旗至28日，向遇难者致哀。

（乌瓦尔德／华盛顿综合电）美国校园又发生重大枪击案，造成19名学童和两名教师死亡，枪手过后被击毙。这是美国近10年来死伤最严重的校园枪击案，再次掀起社会对加强枪支管制的争议。

事发在当地时间周二（5月24日）上午，遇害的是得克萨斯州南部乌瓦尔德镇（Uvalde）罗布小学的师生，学校距离墨西哥边界约一小时车程。

得州州长阿博特证实，枪手是住在当地的18岁美籍拉丁裔高中生萨尔瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）。

当局补充，受害师生都在同一间四年级教室内遭射杀。枪手把自己和师生关在里头，警方最终攻入教室将他击毙。

根据执法当局的说法，枪手打伤祖母后开车逃离现场，但车子在罗布小学附近撞毁。执法人员看见他下车时身穿防弹衣，还带了一把步枪，于是尝试制服他，但却被他挣脱，并闯入学校开枪行凶。

当局相信他是单独干案，目前动机不明。

拜登促美国人向议员施压 终结枪支暴力“大屠杀”

这是得州历来死伤最严重的校园枪击案。案发后约一小时，刚结束亚洲访问的美国总统拜登在白宫发表全国讲话，敦促美国人挺身而出，反对枪支游说团体，并向国会议员施压，要求国会通过合理的枪支管制法，终结枪支暴力的“大屠杀”。

他说：“我（对目前状况）感到十分厌倦。我们必须有所行动……为了每一个父母，为了这个国家的每一个公民，是时候化悲痛为行动……我们须有勇气对抗枪支行业。”

拜登也下令全美降半旗至28日，向遇难者致哀。罗布小学提供二至四年级的课程，学生年龄介于七岁至10岁，总数不到600人，大部分是西班牙裔和低收入家庭学童。

据悉，枪手带着一把手枪进入学校，还可能带了一支步枪，这些枪支能轻易从美国市面上买到。近年来，美国各类枪支，尤其是大威力突击步枪和半自动手枪的价格越来越便宜，使用情况也更广泛。

在美国，年满18岁者可合法购买步枪，满21岁可买手枪。2012年康涅狄格州纽敦的桑迪胡克小学发生大规模枪击案，造成20名儿童和六名成人死亡后，美国政府大力推动加强枪支管制的立法，但却一直卡在国会，停滞不前。

“活跃枪手”事件激增52% 去年全美共61起20多年新高

美国近年来枪击事件越来越多，根据联邦调查局周一发布的报告，去年全美共发生61起“活跃枪手”事件，较前年激增52%，为20多年来的新高。去年的枪击事件导致103人死亡，140人受伤，这些数据不包括枪手。“活跃枪手”事件是指一名或多名枪手在公共场所开枪杀死或试图杀死他人的案件。

报告指出，以地区来分，加利福尼亚州虽有全美最严格的枪支管制法，但去年却发生六起滥杀事件，排名第一。得州和佐治亚州各以五起紧接在后。

美国密歇根大学上个月在《新英格兰医学杂志》发布的研究结果显示，从2020年开始，枪击事件已超越车祸，成为造成美国儿童和青少年死亡的主要原因。