美国得州校园枪击案 没及时破门救人 警方承认错误决定

得州公共安全部主管麦克劳周五在新闻发布会上公布枪击案的更多详情，他坦承，警方延迟行动是错误的决定。“事后来看……这是错误的决定。按我们所知道的，我们相信警方当时应该尽快进入课室。”

（乌瓦尔德综合电）美国得克萨斯州公共安全部说，警方在乌瓦尔德校园枪击案发生时接到至少八通学童发出的求救电话，并承认警方当时做了错误决定，没有及时破门制止枪手杀人。

一名18岁青年在当地时间周二中午手持半自动枪械，闯入乌瓦尔德镇的罗布小学，杀害了19名学生和两名教师。

至少两女生47分钟里 打了至少八通911求救电话

得州公共安全部主管麦克劳周五在新闻发布会上公布枪击案的更多详情。他透露，从周二12时零3分，即枪手进入校舍半小时后，至12时50分警员冲入课室之间，至少两名女生打了至少八通911紧急求救电话，电话皆从枪手闯入的两间教室拨出。

一名女童于12时零3分拨出第一通电话，通报枪手所在的课室编号。她也在12时43分和47分拨电，恳求“请马上派警察来”解救他们。

据麦克劳，在那段时间里，学校走廊上共有19名警员和边境巡逻战术队队员。至于他们当时是否知道有人打这些电话则还不清楚。

麦克劳说，另一名女童在12时16分拨打求救电话时，告诉警方课室里还有八九名学生还活着。12时21分的另一通电话中，传出三次枪声。

执法人员最终在12时50分用学校管理人员的钥匙打开被枪手反锁的门，冲入课室将他击毙。

得州警方因前后用了超过一小时才对危险凶徒采取行动，受到社会舆论强烈谴责，警方保护民众的能力也受到质疑。

麦克劳坦承，警方延迟行动是错误的决定。“事后来看……这是错误的决定。按我们所知道的，我们相信警方当时应该尽快进入课室。”

他说，事发时，现场指挥官相信枪手在一进入课室后就杀人，里面已没有人生还了。

“我不是在辩解，但是回头看，知道枪手在两间毗邻课室里，四分钟内开了数百枪。后来零星枪声都是朝着门开的，所以课室里可能已经没人存活。”

不过，正如上述女生拨电求助时所说，还有人活着，包括她们。

11岁的幸存者米亚·赛利罗接受美国有线电视新闻网（CNN）采访，述说了恐怖的逃生经历。

她在没有露脸的采访中说，枪手闯入课室时，直瞪着老师，说一声“晚安”，就朝老师头上开枪，然后用半自动枪扫射其他人，跟着走入隔邻的教室。

米亚和一名同学用倒下教师的手机打电话求救。米亚害怕枪手会折返，赶紧将死去同学的鲜血涂抹在自己身上，并躺下等待救援。她的头部和肩部受了伤，由于惊吓过度，现在她的头发也成团掉落。