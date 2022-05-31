欧盟峰会恐无法就新一轮制裁俄国方案达成一致

来自 / 联合早报

整理 /
吴汉钧

发布 / 2022年5月31日 5:00 AM

欧盟委员会主席冯德莱恩抵达峰会现场接受媒体访问并直言，她对于在峰会举行的两天里就第六轮制裁俄方案达成协议不抱太大期望。（法新社）
欧盟委员会主席冯德莱恩抵达峰会现场接受媒体访问并直言，她对于在峰会举行的两天里就第六轮制裁俄方案达成协议不抱太大期望。（法新社）

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（布鲁塞尔／维尔纽斯综合电）欧盟周一召开为期两天的领导人峰会，宣布继续支持乌克兰抵御俄罗斯的进攻，但各国代表无法在星期天的谈判中，就第六轮制裁俄罗斯方案达成一致，峰会可能无法取得任何具体成果。

欧盟委员会主席冯德莱恩抵达峰会现场时说，欧盟“还不是时候”就第六轮制裁俄罗斯方案达成协议。“对所有成员国都公平是非常重要的，我们还没找到解决这个问题的办法。我对于在未来48小时内解决这个问题没有抱很大的期望。但我相信这之后有可能。”

欧盟27国领导人在这轮峰会上讨论如何为乌克兰提供最好的援助，以及如何帮助欧盟成员国应对乌克兰战争带来的冲击，包括能源价格飙升、迫在眉睫的粮食短缺和未来的国防需要等。

路透社取得的峰会草案显示，欧盟各国代表会前达成共识的计划包括，支持向乌克兰贷款90亿欧元（约132亿新元），协助基辅政府继续运作，但还没敲定资金来源；支持设立一个国际基金，协助乌克兰战后重建；探讨没收已冻结的俄罗斯资产，资助乌克兰重建。

欧盟各国最大的分歧在于第六轮制裁俄罗斯方案，匈牙利拒绝接受其中的俄罗斯石油禁运措施。其他措施如把俄国最大储蓄银行踢出SWIFT国际支付系统、禁止俄罗斯广播公司在欧盟运作、冻结更多俄国人资产，和禁止更多俄国人入境欧盟，都因石油禁运分歧而受阻。

第六轮制裁方案要在六个月内停止进口俄国原油，今年底停止进口俄国石油产品。对于匈牙利，方案允许它延期两年执行这措施；但布达佩斯认为不足够，它需要至少四年和8亿欧元，才能完全停止依赖俄国石油。匈牙利是内陆国，无法通过海运进口油气。俄罗斯通过德鲁日巴（Druzhba）输油管，满足匈牙利65％的石油需求。

德鲁日巴输油管输送的原油，占欧盟所有俄国石油供应的三分之一，其余三分之二通过海运进口。

欧盟轮值主席国法国前天再提出折衷方案，允许德鲁日巴输油管免于制裁，仅制裁海运原油。法国希望这个方案能打破僵局，但各国谈判代表执着于公平与否的问题，未能达成一致。

德国经济部长哈贝克担心欧盟的团结一致开始崩溃瓦解。他说：“在俄罗斯袭击乌克兰后，我们看到欧洲团结一致能做些什么，希望明天的峰会也能这样。但是，欧盟的团结已经开始崩溃。”

欧盟外交事务专员博雷尔则有信心，欧盟谈判代表能赶在峰会召开前就方案达成共识，并于周一提呈给欧盟领导人。他说，欧盟必须考虑到成员国个别情况，应该给三个消费最多俄罗斯石油的欧盟国家“更多时间来调整”。

北约副秘书长称在东欧部署军力已不受约束

另一方面，北约副秘书长杰瓦纳指出，俄罗斯入侵乌克兰，并停止同北约对话，已违反双方在1997年签署的《北约—俄罗斯共同关系、合作及安全基础文件》，因此北约不再受协定中避免在东欧部署军力的条规所约束。

根据协定，双方同意避免在中欧和东欧指定地区加强兵力，以免对任何一方构成潜在威胁。

俄罗斯2014年吞并乌克兰克里米亚后，北约2017年在波罗的海国家和波兰部署兵力阻吓俄罗斯。莫斯科今年2月底入侵乌克兰后，北约对波罗的海国家和波兰增兵。北约防长6月中召开会议，讨论进一步向波罗的海国家增派兵力。

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