欧盟峰会恐无法就新一轮制裁俄国方案达成一致

（布鲁塞尔／维尔纽斯综合电）欧盟周一召开为期两天的领导人峰会，宣布继续支持乌克兰抵御俄罗斯的进攻，但各国代表无法在星期天的谈判中，就第六轮制裁俄罗斯方案达成一致，峰会可能无法取得任何具体成果。

欧盟委员会主席冯德莱恩抵达峰会现场时说，欧盟“还不是时候”就第六轮制裁俄罗斯方案达成协议。“对所有成员国都公平是非常重要的，我们还没找到解决这个问题的办法。我对于在未来48小时内解决这个问题没有抱很大的期望。但我相信这之后有可能。”

欧盟27国领导人在这轮峰会上讨论如何为乌克兰提供最好的援助，以及如何帮助欧盟成员国应对乌克兰战争带来的冲击，包括能源价格飙升、迫在眉睫的粮食短缺和未来的国防需要等。

路透社取得的峰会草案显示，欧盟各国代表会前达成共识的计划包括，支持向乌克兰贷款90亿欧元（约132亿新元），协助基辅政府继续运作，但还没敲定资金来源；支持设立一个国际基金，协助乌克兰战后重建；探讨没收已冻结的俄罗斯资产，资助乌克兰重建。

欧盟各国最大的分歧在于第六轮制裁俄罗斯方案，匈牙利拒绝接受其中的俄罗斯石油禁运措施。其他措施如把俄国最大储蓄银行踢出SWIFT国际支付系统、禁止俄罗斯广播公司在欧盟运作、冻结更多俄国人资产，和禁止更多俄国人入境欧盟，都因石油禁运分歧而受阻。

第六轮制裁方案要在六个月内停止进口俄国原油，今年底停止进口俄国石油产品。对于匈牙利，方案允许它延期两年执行这措施；但布达佩斯认为不足够，它需要至少四年和8亿欧元，才能完全停止依赖俄国石油。匈牙利是内陆国，无法通过海运进口油气。俄罗斯通过德鲁日巴（Druzhba）输油管，满足匈牙利65％的石油需求。

德鲁日巴输油管输送的原油，占欧盟所有俄国石油供应的三分之一，其余三分之二通过海运进口。

欧盟轮值主席国法国前天再提出折衷方案，允许德鲁日巴输油管免于制裁，仅制裁海运原油。法国希望这个方案能打破僵局，但各国谈判代表执着于公平与否的问题，未能达成一致。

德国经济部长哈贝克担心欧盟的团结一致开始崩溃瓦解。他说：“在俄罗斯袭击乌克兰后，我们看到欧洲团结一致能做些什么，希望明天的峰会也能这样。但是，欧盟的团结已经开始崩溃。”

欧盟外交事务专员博雷尔则有信心，欧盟谈判代表能赶在峰会召开前就方案达成共识，并于周一提呈给欧盟领导人。他说，欧盟必须考虑到成员国个别情况，应该给三个消费最多俄罗斯石油的欧盟国家“更多时间来调整”。

北约副秘书长称在东欧部署军力已不受约束

另一方面，北约副秘书长杰瓦纳指出，俄罗斯入侵乌克兰，并停止同北约对话，已违反双方在1997年签署的《北约—俄罗斯共同关系、合作及安全基础文件》，因此北约不再受协定中避免在东欧部署军力的条规所约束。

根据协定，双方同意避免在中欧和东欧指定地区加强兵力，以免对任何一方构成潜在威胁。

俄罗斯2014年吞并乌克兰克里米亚后，北约2017年在波罗的海国家和波兰部署兵力阻吓俄罗斯。莫斯科今年2月底入侵乌克兰后，北约对波罗的海国家和波兰增兵。北约防长6月中召开会议，讨论进一步向波罗的海国家增派兵力。