匈牙利临时提要求 欧盟第六轮对俄制裁方案未如期通过

（布达佩斯综合电）欧盟对俄罗斯实施石油禁运的计划再度受阻。消息人士透露，由于匈牙利临时提出要求，令欧盟第六轮对俄制裁方案未能如期于周三通过。

彭博社引述知情者的话报道，欧盟代表周三（6月1日）举行闭门会议敲定制裁方案时，匈牙利要求把俄罗斯东正教大牧首基里尔（Patriarch Kirill），从拟议中的个人制裁名单上删除。

基里尔是俄总统普京的盟友，并支持俄罗斯对乌克兰的入侵战争。

欧盟27国领导人周一就第六轮对俄制裁方案达成一致。据悉，匈牙利总理欧尔班虽曾说希望豁免制裁基里尔，但没有在周一的峰会上重提这项要求。

路透社也引述一名欧盟外交官的话说：“由于匈牙利反对制裁基里尔，制裁协议未能落实。”其他两名欧盟外交官也证实了这件事。

彭博社的报道说，匈牙利还要求获得把俄原油炼制后再出口的权利。欧尔班在周一的峰会上也提出了这一点，但被欧盟拒绝。

欧盟5月初提出终止依赖俄罗斯石油的第六轮制裁方案，当时也因匈牙利反对而无法敲定。欧盟轮值主席国法国过后提出折衷方案，允许匈牙利、斯洛伐克和捷克可以继续通过德鲁日巴输油管输入俄油，仅禁止海运原油和石油产品。同时，经管道进口俄油的国家不能把这些油转卖给其他国家。

除了禁止海运石油，第六轮制裁措施还包括把俄罗斯三家银行踢出SWIFT国际支付系统、禁止俄罗斯广播公司在欧盟运营、冻结更多俄国人的资产与禁止更多俄国人入境欧盟。周三的会议旨在把欧盟领导人的政治共识转化为法律文本，让新一轮制裁方案正式生效。

消息人士说，欧盟各国大使周四可能再度在卢森堡开会，继续争取通过制裁方案。

欧尔班发言人哈瓦西周四说，匈牙利反对制裁基里尔是欧盟早就知道的事，在周一的峰会上，也没有人对匈牙利这一立场提出反对。但他也表明，匈牙利将遵守会上达成的协议。

自2010年二度执政以来，欧尔班与俄罗斯、中国、土耳其等国建立了密切关系，与欧盟关系则越来越糟，引起匈牙利有朝一日会步上英国脱欧后尘的揣测。

俄罗斯周四警告，欧盟逐步淘汰俄罗斯石油，可能破坏全球能源市场稳定，并形容这是“自我毁灭”之举。

俄外交部在一份声明中说：“欧盟部分弃用俄罗斯石油和石油产品，以及禁止俄罗斯商船获得保险服务的决定，很可能导致油价进一步上涨、破坏能源市场稳定与干扰供应链。”

声明警告：“欧盟的非法行为可能令全球粮食和能源问题加剧，布鲁塞尔与它在华盛顿的政治支持者对此负有全部责任。”

欧盟预计，第六轮对俄制裁实施后，欧盟从俄罗斯进口的石油量将立即减少三分之二；到今年底，将减少90％。