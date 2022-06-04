开战百日 泽连斯基：乌两成领土被俄控制

目前，乌克兰战事焦点是东部卢甘斯克地区的利西昌斯克和北顿涅茨克，从俄乌双方公布的战报看，北顿涅茨克的争夺正进入白热化。

（华盛顿／基辅综合电）俄罗斯挥军攻入乌克兰来到6月3日已经百日，乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯已控制乌克兰两成领土。北约秘书长斯托尔滕贝格警告，乌克兰战争会是一场“旷日持久的消耗战”。

泽连斯基周四（6月2日）向卢森堡国民议会发表视频讲话时说：“今天，我国（乌克兰）约20%领土处于占领者控制之下。”

他说，2014年，莫斯科支持的“分裂分子”和俄罗斯军方控制了乌克兰4万3000平方公里土地；现在，在俄罗斯发起军事行动三个多月后，这一数字已增至近12万5000平方公里，这一面积“远远超过”荷兰、比利时和卢森堡的总和。

他说：“1200万乌克兰人流离失所，500多万人逃到国外。”

目前，乌克兰战事焦点是东部卢甘斯克地区的利西昌斯克和北顿涅茨克，从俄乌双方公布的战报看，北顿涅茨克的争夺正进入白热化。分析人士认为，俄乌谈判立场迥异，美国和欧盟国家不断给乌克兰支援，短期内和平无望，战事或进一步升级。

据报道，经过多日轰炸，北顿涅茨克几乎成了废墟，所有基础设施遭摧毁，大部分民宅损毁。据知市内仍有约1万多名居民。卢甘斯克州长盖代誓言，乌军将战斗到底。

在距离北顿涅茨克约80公里的斯拉夫扬斯克（Sloviansk）也是俄军密集轰炸的城市。当地居民佩雷德宁科（24岁）说，她五天前才刚刚回到家，但意识到她不得不再次离开。“这里非常困难。战斗无处不在，很可怕。还有，没有水电或煤气。”

另一名居民列昂尼德（79岁）说，他也将离开这座城市，打算到欧洲其他地方避难。他无助地说：“我很痛苦，我们不应受到这样的惩罚。为什么会这样？”

英国国防部周五在推特上发文说，俄乌战争持续百天，莫斯科并没有实现原定目标，即攻占基辅和乌克兰的地方政府。至今，俄军只在乌东地区取得战果。

北约秘书长：须为长期战争做准备

英国防部说，俄军在顿巴斯地区取得成功，控制卢甘斯克州超过九成地区。

北约秘书长斯托尔滕贝格周四到白宫与美国总统拜登会晤后说：“我们须要为长期战争做准备。我们看到的是这场战争已经变成了消耗战。”

他说，乌克兰人在战场上保家卫国付出高昂的代价，“但我们也看到俄军正在蒙受重大伤亡”。

当被问及西方是否向乌克兰施压，要它接受领土损失以争取和平谈判，斯托尔滕贝格表明这不能由西方决定，或强迫乌克兰接受西方的意见。

至于北约是否在讨论由海军护航，以突破俄军封锁把乌克兰粮食运出去，斯托尔滕贝格回应说：“获取更多粮食和减轻粮价压力的最简单方法就是普京总统结束战争。如果不是这样，我欢迎不同国家包括北约盟国，与联合国密切协调，寻找获取更多粮食的方法。”

联合国助理秘书长阿瓦德周五发表声明说，俄乌战争“没有赢家，也不会有赢家。相反的，我们见证了100天的生命、家园、工作和前景的损失。”声明也说：“我们需要和平，现在必须停止这场战争。”