俄乌战争百日 乌克兰仍盼尽速获得西方军援

乌克兰五分之一的领土已被俄军占领。乌总统泽连斯基周四通过视频，呼吁西方国家增加对乌克兰的武器供应，以将俄乌战事推向“转折点”，协助乌克兰取胜。

（基辅综合电）乌克兰战争满百日，有分析认为，西方国家未把握最佳时机，及时提供军援，助乌军抗敌。乌克兰正在与时间赛跑，在俄军猛攻的乌东地区顽强抗敌，希望尽快获得西方国家提供的武器扭转劣势，以尖端的武器击退俄军。

俄罗斯2月24日挥军入乌克兰后，西方国家一致对俄连番制裁，纷纷提供军事援助。俄军在无法快速攻下乌克兰及夺取首都基辅后，4月起将战略目标转为强攻乌东顿巴斯（Donbas）地区，战事演变为消耗战。

美国本周宣布将向乌克兰提供总额达7亿美元（9.64亿新元）的军事援助配套，其中包括先进的“海马斯”（HIMARS）多管火箭炮系统。

武器从运输、操作培训到投入使用，可能须耗时长达四周。有乌克兰官员担心西方军援可能来得不够快。路透社引述前几天家乡被战火局部摧毁的卢甘斯克州州长盖代说：“已经晚了……我们的西方伙伴正伸出援手，但他们提供的武器和弹药数量不足。”

乌克兰五分之一的领土已被俄军占领。乌总统泽连斯基周四通过视频，呼吁西方国家增加对乌克兰的武器供应，以将俄乌战事推向“转折点”，协助乌克兰取胜。

北约前高官谢伊认为，西方军援错过了最佳时机。“六周前，当俄军撤退时，美国就应当给乌克兰送去海马斯火箭炮系统。”

战争初期，俄军因为供给线拉得太长，被迫从乌克兰首都基辅及其他北部地区撤退，不过近几周，他们缩小战线，集中火力猛攻乌东地区，使乌军倍感压力。

俄军着重火炮攻势 重创乌军前线部队

俄军地面部队的战斗效率仅50%，这是促使俄军改而着重火炮攻势的原因之一。这一战术调整，重创乌军前线部队，估计乌军每天损失百名士兵，另有450至500名士兵受伤。面对猛烈炮火，乌军无法进行人员轮替，疲劳加剧。

俄乌谈判4月初中断之后，俄方多次强调没有关闭谈判大门，而泽连斯基多次重申，俄军应撤回到冲突前军事接触线或边界线位置，双方才能恢复“正常”谈判。

新华社报道，分析人士认为，俄乌谈判立场迥异，美国和西方不断拱火，包括加大对乌军事援助以及对俄制裁，短期内和平无望，战事或进一步升级。俄乌冲突还会持续多久，最终以何种方式结束，在很大程度上取决于战局未来走向。

乌克兰未来关系研究所研究员特什克维奇指出，俄乌冲突事实上已发展为“长期战争”，“活跃阶段”可能持续数月甚至更长，接下来的关键是讨论停火协议的有关条件，但即使达成停火，也将非常脆弱。