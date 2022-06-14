俄乌战争加剧全球紧张局势 报告：全球核武器下来10年料增加

斯德哥尔摩国际和平研究所在报告中指出，美国、俄罗斯、英国、法国、中国等九个拥核国今年初拥有的核弹头数量减少。不过，研究员认为，裁减军备时代似乎即将结束，核升级风险现在处于冷战后时期的最高点。

（斯德哥尔摩综合电）斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一（6月13日）发表报告指出，俄乌战事导致全球紧张局势加剧，全球核武器数量连续35年下降后，今后10年预计将出现增长。

瑞典这个智库估计，美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、以色列、朝鲜，以及巴基斯坦这九个拥核国2022年初有1万2705个核弹头，比去年初减少375个。

随着美国和俄罗斯逐渐减少冷战时期建立的庞大核武库，核弹头数量已从1986年高峰期的7万多个回落。不过，研究员认为，裁减军备时代似乎即将结束，核升级风险现在处于冷战后时期的最高点。

SIPRI说，未来10年核武数量预料会增加。参与撰写这份报告的研究员科尔达对法新社说：“很快的，我们将见到冷战结束以来全球核武数量开始增加的情况。”

俄乌开战以来，俄罗斯总统普京多次提到动用核武。与此同时，中国和英国等正在公开或私下把核武库现代化或扩大武器库规模。科尔达说：“因为俄乌战争和普京提及使用核武，未来几年裁军工作将很难取得进展。”他也说，许多其他拥核国也开始权衡核战略。

美俄两个核武大国的核弹头总和占全球的九成。SIPRI说，俄罗斯仍然是最大拥核国，今年初有5977个核弹头，其中1600多个可立即投入使用；美国有5428个核弹头，但部署数量比俄罗斯多，有1750个。

中国排第三位，有350个核弹头，其他依次为法国（290个）、英国（225个）、巴基斯坦（165个）、印度（160个）和以色列（90个）。以色列是九个国家中唯一没有正式承认拥核的国家。

至于朝鲜，SIPRI首次表明，朝鲜现在拥有20个核弹头，并指平壤有足够原料生产多达50个核弹头。

虽强调核战不能打 美英俄法中扩大核武库

今年初，联合国安理会五个拥有核武器的常任理事国英国、法国、中国、俄罗斯和美国发表联合声明强调“核战争没人能打赢，绝不能打”。

然而，SIPRI指出，这五国“仍继续扩大或现代化核武库”。它说，中国正在大幅扩大核武库，卫星图像显示中方建造300多个新的导弹发射井。美国五角大楼估计，到2027年北京可能拥有700个核弹头。

英国去年表示要增加核弹头数量，并且今后将不再公开披露核武器数据。

SIPRI董事会主席、瑞典前首相勒文说：“在人类和地球面临系列深刻而紧迫的共同挑战之际，全球大国之间的关系进一步恶化，这些挑战看来只能通过国际合作来解决。”