英报告：俄今年料有逾1万5000百万富翁移民

（伦敦综合电）英国一份分析报告显示，俄罗斯入侵乌克兰导致当地富豪外流，今年预计会有超过1万5000名百万富翁离开俄罗斯。

《卫报》报道，总部位于伦敦的投资移民公司Henley & Partners的移民数据显示，到2022年底，拥有超过100万美元（139万新元）现成资产的俄罗斯人当中，有约15%预计会移民。

为这家公司收集数据的“新世界财富”研究主管阿莫尔斯说：“俄罗斯不断流失大量百万富翁。过去10年，每年移民的俄国富豪都稳定上升。”

按人口比例计，乌克兰流失的高净值人士最多，估计到今年底会有2800万人，占国内高净值人士总数的42%。

过去，全球富豪大多移民到美国和英国，但报告指出，阿联酋预计会取代英美成为首选。

报告说：“英国已失去财富枢纽的桂冠，而美国对世界富豪的吸引力也迅速消失，预计阿联酋将在今年超越他们，吸引全球最多百万富翁流入。”

到今年底，移民阿联酋的高净值人士估计达4000人，其次为澳大利亚（3500人）、新加坡（2800人）和以色列（2500人）。

此外，预计大量富豪也会移民到“3M”国家，即马耳他、毛里求斯和摩纳哥。

马耳他是全球增长最快的市场之一；毛里求斯因创建了减免重大税务的国际金融中心而成为“财富磁铁”；摩纳哥因为不征收所得税、资本利得税或财产税而吸引不少超级富豪。