拜登再向乌克兰提供10亿美元军援 德法意三国领导抵基辅 俄表明准备重启谈判

乌克兰曾批评法国、德国和意大利在支持乌克兰方面拖拖拉拉，指责三国运送武器的速度很慢，将本国的繁荣置于乌克兰的自由和安全之上。

（基辅／莫斯科综合电）美国周三（6月15日）宣布对乌克兰提供新一批军事援助；同时，德国、法国和意大利三国的领导人抵达乌克兰首都基辅，展示对乌克兰的支持。俄罗斯当天呼吁德法意规劝乌克兰认清现实，把焦点放在和平谈判，并表明俄方准备重启谈判。

美国总统拜登周三宣布，将向乌克兰提供10亿美元（约14亿新元）的武器等援助。新一批的美国武器军援包括18门155毫米榴弹炮和3万6000发弹药；两套陆基鱼叉反舰导弹系统，以及另外多四套海马斯（HIMARS）多管火箭炮系统。海马斯是乌军即将在战场使用的重击武器。

拜登说，他周三与乌克兰总统泽连斯基通电话，并对他说：“美国将支持乌克兰捍卫民主和支持乌克兰的主权与领土完整。乌克兰人民的勇敢、坚韧和决心将继续激励全球人民。”

德国总理朔尔茨、法国总统马克龙和意大利总理德拉吉一行乘坐夜间火车到基辅，周四同泽连斯基举行会谈。这是俄乌战争爆发以来，德法意三国领导人首次访问基辅，也是至今最高级别的访问。罗马尼亚总统约翰尼斯也参与这次会谈。

在火车到站后，马克龙说：“这是一个重要时刻。这是我们向乌克兰人发出的团结信息。”三位领导人说，他们都是乌克兰坚强的支持者。

朔尔茨周四在会谈结束后发推文说，他当面邀请泽连斯基出席本月26日至28日于德国南部埃尔毛宫（Schloss Elmau）举行的七国集团峰会，泽连斯基接受了邀请，预料会以视频方式与会。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克说，泽连斯基在会议上提交了对俄罗斯的制裁提案。他在Telegram发文说：“我们必须加大对侵略者的施压，制定第七轮天然气禁运制裁措施。”

之前，乌克兰批评法国、德国和意大利在支持乌克兰方面拖拖拉拉，指责三国运送武器的速度很慢，将本国的繁荣置于乌克兰的自由和安全之上。

俄吁德法意三国领袖 说服乌克兰认清现实

乌克兰总统顾问阿列斯托维奇本周接受德国媒体采访甚至说，他担心这三位领导人会向基辅施压，要求乌克兰接受一项有利于俄总统普京的和平协定。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四表明，俄国希望法德意三国领导人在基辅能够说服泽连斯基“现实的看待现状。”

佩斯科夫接受媒体电话采访说：“我希望领导人们不会只专注于向乌克兰提供军援。这完全没有意义，它只会延续人民的痛苦，给乌克兰造成新的损害。”

俄国际文传电讯社报道，俄首席谈判代表梅丁斯基说，莫斯科准备重启与乌克兰的和平谈判，但尚未收到乌克兰针对俄方最新建议的回应。

俄乌双方3月断断续续举行会谈，包括在伊斯坦布尔举行一次高调的代表团会议，之后谈判一直停滞不前。梅丁斯基指谈判没有进展应由乌克兰这方负责。

战斗方面，俄军继续在乌东地区推进，似乎已接近攻占北顿涅茨克。美国战争研究所说，俄军已摧毁北顿涅茨克和西边的利西昌斯克市（Lysychansk）之间横跨河流的三座桥梁，包围北顿涅茨克市的乌军。

乌克兰武装部队总司令扎鲁日尼周三在Telegram上说，俄军已将主要打击力量集中在北方，并试图同时向九个方向进攻。

在利西昌斯克市采访的法新社记者描述，北顿涅茨克的阿佐特（Azot）化工厂冒起滚滚浓烟，战斗仍在进行。乌军利用高地与河流另一端的俄军交火。

俄国防部发表声明说，俄军周三为阿佐特化工厂的平民开通一条人道走廊，指责乌军阻止这些平民通过人道走廊疏散。根据乌方估计，阿佐特化工厂内仍有500多名平民。

乌国防部长列兹尼科夫和其他官员在布鲁塞尔北约总部，同乌克兰国防联络小组约50个国家的代表会面，要求大量增加提供武器和弹药。