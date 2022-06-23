乌第二大城市遭俄轰炸两天 数十平民死伤

（基辅综合电）俄罗斯军队连续两天用火箭弹狂轰乌克兰第二大城市哈尔科夫与周边乡村地区，造成多名平民死伤。

基辅称，此举旨在迫使乌军从主要战场抽调资源来保护平民安全。

俄军前天（6月21日）全天炮击东北部的哈尔科夫市，截至昨天早上，炮火仍未停息。当地官员说，周二有15人死于炮击，另有16人受伤，死伤人数料进一步上升。

战争爆发后的首三个月里，哈尔科夫也曾受到狂轰滥炸，乌军于一个多月前展开大规模反攻后，当地人的生活才逐渐恢复正常。但乌方日前说，俄军又再向哈尔科夫靠近，要让它变成另一座“前线城市”。

乌克兰总统泽连斯基的顾问阿列斯托维奇指出，俄军正试图扰乱乌军，以迫使乌方从东部顿巴斯地区的主战场撤出部队。

他在视频讲话中说：“俄军现在攻击哈尔科夫的方式，与此前攻击马里乌波尔一样，目的是要恐吓民众。如果他们继续这么做，我们就必须作出反应——这是让我们转移大炮的一个方式……我认为局势将会升级。”

持续炮击乌东北化工厂

俄军也持续炮击乌东北顿涅茨克市的阿佐特化工厂。这座城市所在的卢甘斯克州州长盖代前天说，俄军正在把化工厂一带“变成废墟”，但乌军仍在坚守。

乌克兰武装部队总参谋部同日说，俄军控制了卢甘斯克州利西昌斯克市南部的两座村庄，并继续向利西昌斯克方向进攻，双方仍在继续战斗。

泽连斯基指出，目前卢甘斯克州是全国形势“最艰难”的地区。

另外，距离乌克兰边界仅八公里的俄罗斯诺沃沙赫廷斯克（Novoshakhtinsk）炼油厂昨天发生大火。据俄媒报道，炼油厂遭到无人机袭击，火势已被扑灭，没有人员伤亡。