俄军导弹轰炸乌克兰商场 至少77人死伤

（基辅综合电）俄罗斯军队周一向乌克兰中部城市克列缅丘格一个购物商场发射导弹，造成至少77人死伤。这是近期俄乌战事中平民伤亡最严重的一次，国际社会纷纷对俄罗斯发出谴责。

乌克兰紧急服务部门主任克鲁克周二说，俄军向克列缅丘格市（Kremenchuk）一个繁忙的商场发射导弹，至少18人死亡，59人受伤，另有至少36人下落不明。

他在Telegram上说：“所有救援小组都在争分夺秒地救人，行动将全天候进行。”

生还者卢米娅（43岁）描述，导弹来袭时她和丈夫正在购物，巨大的爆炸威力将她抛向空中。“我飞了起来，身上被碎片击中。整个地方塌了下来。”

她的丈夫米科拉（45岁）说：“现场简直就是地狱。”

乌克兰总统泽连斯基在Telegram上说，事发时商场内有1000多个平民，这个攻击行动是“欧洲史上最无耻的恐怖行径之一”。

他也在个人面簿上转发的视频显示，商场被大火吞没，外面有数十名救援人员，以及很多消防车。

然而，俄国防部周二发表声明称，俄军以高精确度空基武器击中了克列缅丘格市的军火库。这个储存西方武器和弹药的军火库中弹后爆炸，附近一个“空置”的商场受波及而发生火灾。

克列缅丘格在开战前人口约22万。乌克兰国防部指责俄军选定商场最繁忙的时间发动袭击，为的是造成最大的死伤。乌克兰空军说，执行轰炸任务的是从俄罗斯西部库尔斯克地区起飞的Tu-22轰炸机，发射的是Kh-22反舰导弹。

乌克兰外交部长库列巴呼吁西方盟友提供更多重型武器，并对俄罗斯实施新制裁。他在推特上发文说：“俄罗斯是人类的耻辱，它必须面对后果。”

G7领导人谴责俄罗斯 攻击无辜平民犯下战争罪

在德国开会的七国集团（G7）领导人发表声明，谴责俄罗斯攻击无辜平民犯下战争罪，并指俄罗斯总统普京和相关者必须对此负责。

美国国务卿布林肯说，俄军以导弹袭击平民，举世震惊，并称这是俄军“累累暴行的最新一次”。

英国首相约翰逊说，袭击凸显普京的“残酷和野蛮”。

法国总统马克龙说，导弹袭击令人深恶痛绝，俄罗斯人民必须看到真相。

在乌克兰东部，俄军的攻击行动也持续不断。

卢甘斯克州的利西昌斯克市周一遭导弹袭击，至少八名平民出外取水时被炸死。哈尔科夫州也被炮轰，有四人死亡、19名成人和小孩受伤。

联合国安理会应乌克兰的要求，定周二（新加坡周三凌晨3时）召开紧急会议，讨论俄军在乌克兰各地的最新轰炸行动。

俄乌战争开打已超过四个月，俄罗斯一再否认攻击平民。不过据联合国报告，俄军2月24日入乌以来，已造成至少4700平民死亡。