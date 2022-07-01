北约峰会指俄构成“最大和直接威胁” 美宣布增加欧洲美军部署对抗俄罗斯

美国宣布，会在欧洲大陆部署更多海陆空美军，范围从西部的西班牙到与乌克兰接壤的罗马尼亚和波兰，包括在波兰设立一个永久军事总部，即美军第五军总部。

（马德里综合电）北大西洋公约组织马德里峰会批准《北约2022战略概念》，指俄罗斯对西方构成“最大和直接威胁”；美国随即宣布一系列新的军力部署，强化北约对抗俄罗斯的防御力量。

《北约2022战略概念》对北约所处安全环境进行评估并设定任务，以指导北约未来10年的发展。该文件说，北约在未来10年有三大核心任务：威慑和防御、危机预防与管理，以及合作安全。文件说，俄罗斯是北约安全和稳定的“最大和直接威胁”。

新战略概念表明，强大独立的乌克兰“对欧洲—大西洋地区的稳定至关重要”，因此，北约同意为乌克兰提供长期财政支援和军援。北约会后的联合声明重申，“我们全力声援乌克兰政府和人民英勇保卫国家”。

北约秘书长斯托尔滕贝格周三（6月30日）也说，北约各成员国已同意，扩充北约快速反应部队，将兵力增加到30万人以上，以更好地保护北约东翼地区。

美国也宣布，会在欧洲大陆部署更多海陆空美军，范围从西部的西班牙到与乌克兰接壤的罗马尼亚和波兰，包括在波兰设立一个永久军事总部，即美军第五军总部。

按照美军部署，一个约5000人的陆军旅将轮替进驻罗马尼亚，两个F-35战斗机中队将部署在英国，美国在德国和意大利设防空系统，在西班牙的美军驱逐舰将从四艘增至六艘。

美国总统拜登在马德里说，北约将在陆海空全方位加强力量，“这是他（俄罗斯总统普京）不想要的，但正是保障欧洲安全须要做的事。”

周三，拜登与土耳其总统埃尔多安会面，感谢土耳其放弃芬兰瑞典加入北约的否决权，为北约扩大阵容扫清障碍。

针对芬兰和瑞典申请加入北约，正在土库曼斯坦首都访问的普京表明不反对，并说：“我们与瑞典和芬兰没有问题，他们可以加入任何想加入的组织。”

北约战略概念首次谈到中国对北约构成挑战

不过，普京强调，只要北约在芬兰和瑞典部署军队或建立军事基础设施，俄将做出回应，他不排除与芬兰和瑞典的关系会因两国加入北约而变得紧张。

《北约2022战略概念》除了提及俄罗斯的威胁，也首次谈到中国对北约构成的挑战，指中俄紧密关系对西方不利。

北约指中国的野心和胁迫政策，对北约的利益、安全和价值观构成挑战。它也指北京试图在太空、网络和海事等领域，破坏以规则为基础的国际秩序。

斯托尔滕贝格说：“中国在大力建设包括核武在内的军事力量，欺凌邻国和威胁台湾。中国不是我们的敌人，但我们必须认清中国的严峻挑战。”

针对北约所指，中国驻欧盟使团周三强调，坚决反对北约肆意攻击抹黑中国，坚决回击侵犯中方利益的行径。

发言人说，北约的战略概念充斥冷战思维和意识形态偏见，北约声称别国带来挑战，实际上是北约自己在世界各地制造麻烦。

发言人也说，中国奉行独立自主的和平外交政策，坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者，以及国际秩序的维护者，并且提到中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的挑战。