与普京召开记者会 佐科吁七国集团 对俄制裁勿影响粮食和化肥供应

（莫斯科／基辅综合电）印度尼西亚总统佐科与俄罗斯总统普京在莫斯科举行会谈。佐科在会后，呼吁七国集团领导人确保对俄的制裁不会影响粮食和化肥供应；普京则再次否认俄罗斯阻止乌克兰粮食出口。

接连访问乌克兰及俄罗斯的佐科，试图斡旋俄乌冲突，以及解决战争引发的全球粮食危机。他昨天抵达莫斯科与普京会谈后，在联合记者会上说，若没有俄罗斯的化肥和乌克兰的小麦，全球粮食供应问题无法改善。

普京否认阻止乌粮食出口

不过，普京否认阻止乌克兰粮食出口，并淡化乌克兰粮食对全球市场的影响。他说，目前乌克兰国内只囤有约500万吨小麦，仅占全球产量的0.5％，对世界粮食供应的影响根本微不足道。

他重申，全球粮食供应及价格上涨的问题，应归咎于西方国家的制裁。

佐科到访莫斯科前一天，先访问了乌克兰并会见总统泽连斯基。他表明愿为泽连斯基传话给普京，以增加平息战火及缔造和平的希望。

佐科周四在记者会上指出，他已经帮泽连斯基向普京转达口信。佐科没有透露口信内容，但表示准备好帮助俄乌领导人重启沟通。

印尼是今年二十国集团（G20）轮值主席国，而作为印尼总统的佐科，也是联合国“全球危机应对小组”六名主要成员之一。这个小组是在俄乌战争爆发后成立，旨在应对战争引发的全球粮食、能源和金融危机。

俄乌战争爆发前，乌克兰是印尼主要的小麦供应国之一，但俄罗斯实施海上封锁造成乌克兰黑海港口的谷类出口受阻，引发全球粮食危机。

佐科在与泽连斯基会面时也谈到乌克兰对世界粮食供应链的重要作用，并承诺会致力于解决俄乌战争以来食品和能源价格上涨及短缺的问题。他说，必须尽一切努力确保乌克兰能够恢复粮食出口。

他也指出，只要力所能及印尼政府会提供援助，包括医药援助，以及协助乌克兰重建基辅地区遭战火损毁的医院。

泽连斯基在与佐科会面后，召开线上记者会欢迎及感谢佐科到访。他说，佐科是俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访乌的亚洲国家领导人。他要求世界继续关注俄罗斯封锁乌克兰港口的问题。他说：“俄罗斯正在用饥饿挤压世界。他们封锁了乌克兰的粮食供应，而乌克兰的供应向来有稳定全球市场的作用。”

此外，佐科此行也邀请泽连斯基出席今年11月在峇厘岛举行的G20峰会。对此，泽连斯基重申，他绝对会应邀出席，但补充说，最终会否出席，取决于届时乌克兰国内的安全形势，以及“峰会出席者名单”。

他虽没点名，但显然指的是普京。目前西方国家持续向佐科施压，要求他不要邀请普京参加G20峰会。但克里姆林宫周四证实，已收到佐科的邀请函，只是普京尚未决定是否亲自出席。

克里姆林宫发言人佩斯科夫受询时说，俄罗斯会在“必要时”才作出决定。