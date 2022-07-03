通过政治与制裁施压 普京：西方正把俄白两国推向统一

俄罗斯总统普京说，外部压力使俄白两国的统一进程提速。“这一来，我们可以更容易减少制裁造成的破坏，更容易掌握必需品的生产，更容易发展新的能力，以及扩大与友好国家的合作。”

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京警告，西方前所未有的政治与制裁施压，正把俄罗斯和白罗斯推向统一。

普京周五在白罗斯西部城市格罗德诺（Grodno）举行的双边论坛上说，外部压力使俄白两国的统一进程提速。“这一来，我们可以更容易减少制裁造成的破坏，更容易掌握必需品的生产，更容易发展新的能力，以及扩大与友好国家的合作。”

不过，普京没有对统一进程给予具体说明。

1991年前苏联解体后，各加盟共和国纷纷独立。1997年，白罗斯和俄罗斯签署条约要修复两国关系。近年，两国之间越发亲密。普京今年2月24日下令入侵乌克兰后，西方国家马上群起制裁，白罗斯则重申坚守同俄国的承诺，加强双边合作。

3月14日，俄总理米舒斯京与到访的白罗斯外长戈洛夫琴科会晤后，强调两国采取一致措施，保护经济安全和两国的科技主权。米舒斯京说：“最重要的是，我们认为有必要加强内部整合。”

关于两国可能统一的揣测在2020年底升温，当时白罗斯总统卢卡申科被指在总统选举中舞弊，国内还发生示威抗议，不过他获得普京的财政与政治支持而成功连任。

普京此次发话的几天前，乌克兰总统泽连斯基公开呼吁白罗斯人民，要阻止普京将白罗斯拽入俄乌战争的泥沼。

泽连斯基上星期天发出视频说：“你们正在卷入战争。克里姆林宫已经为你们决定了一切。但你们不是奴隶或炮灰，你们不必送死。”

白罗斯允许俄罗斯在境内驻军和举行大规模军事演习。日前，普京还说，将在几个月内向白罗斯提供能够携带核弹头的导弹，尤其是伊斯坎德尔-M导弹系统。

乌克兰国防部情报总局副局长斯基比斯基周五透露，白罗斯已在两国边界上部署了七个营的兵力。他研判，虽然白军入侵乌克兰的威胁存在，但现阶段不太可能直接发动攻击，因为白军的部队集群与指挥体系仍未建立。

在乌克兰境内的战事方面，乌军指责俄军周四从蛇岛撤军后，隔天又派SU-30战斗机以燃烧磷弹对蛇岛发动两次袭击。

乌方已经多次指责俄军动用燃烧磷弹发动攻击，包括在平民区，不过莫斯科否认。国际公约禁止对平民使用燃烧磷弹，只许用于军事目标。

乌南敖德萨附近海滨小镇谢尔吉伊夫卡镇（Serhiivka）周五凌晨遭轰炸，造成至少21人死亡，数十人受伤。泽连斯基指俄军以导弹攻击当地的住宅区和度假区，是“恐怖行径”。

报道：俄罗斯首次坦承 战场上武器即将耗尽

另据《新闻周刊》（Newsweek）报道，俄罗斯首次坦承在乌克兰作战的武器即将耗尽，普京政府已向国会提交一项联邦法律草案，批准使用储备物资、临时动员人力和设施，以快速填补军备。这反映出，俄军在乌克兰蒙受巨大损失。

西方国家对乌克兰的援助则源源不断。继美国提供新一批武器之后，消息人士透露，欧盟准备为乌克兰提供另10亿欧元（约14.6亿新元）的短期财政援助。

挪威则承诺两年内为乌克兰提供100亿克朗（约14亿新元），用于人道援助、重建和武器资助。