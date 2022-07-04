俄罗斯宣称已全面控制卢甘斯克州 掌控丰富资源将发起新攻势

利西昌斯克失守，意味着俄罗斯完全掌控蕴含丰富资源的卢甘斯克州，还能以这座城市作为重新集结的基地，向斯拉夫扬斯克、克拉马托尔斯克、巴赫穆特等顿涅茨克州城市发起攻势。

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯宣称已占领乌克兰东部卢甘斯克州最后的堡垒利西昌斯克，完全控制这个州。

若属实，这将是俄方的重大突破，他们下来将能更深入推进乌东顿巴斯地区。

俄罗斯国防部发言人星期天（7月3日）说，俄军拿下了利西昌斯克（Lysychansk）周边村庄，完全包围这座城市，并在市内与乌军交战。

俄国防部随后发声明宣布，俄国防部长绍伊古向总统普京报告，俄军与乌东分离主义地区“卢甘斯克人民共和国”民兵已全面控制这座城市，“解放”了整个卢甘斯克地区。

俄罗斯在开战初期，因攻打乌克兰首都基辅不果后，转战顿巴斯地区的卢甘斯克州与顿涅茨克州。

在姐妹城市北顿涅茨克（Sievierodonetsk）上个月沦陷后，利西昌斯克已是乌方在卢甘斯克州仅存的据点。

乌方尚未证实俄军是否已攻下利西昌斯克，但乌克兰总统泽连斯基顾问阿列斯托维奇此前一天说，他不排除利西昌斯克沦陷的可能。

泽连斯基周六发表全国讲话时则说，俄乌双方持续在整个顿巴斯前线激战，并指敌军也在加大对哈尔科夫地区的攻势。

利西昌斯克失守，意味着俄罗斯完全掌控蕴含丰富资源的卢甘斯克州，还能以这座城市作为重新集结的基地，向斯拉夫扬斯克（Sloviansk）、克拉马托尔斯克（Kramatorsk）、巴赫穆特（Bakhmut）等顿涅茨克州城市发起攻势。

斯拉夫扬斯克市长星期天说，这座城市当天遭受狂轰滥炸，造成“许多”人伤亡。

俄国防部星期天也宣布，俄军空袭了乌东哈尔科夫市的军事设施，以及乌南尼古拉耶夫（Mykolaiv）一个外国雇佣兵使用的基地。

俄军还说，他们的空防系统在靠近乌克兰边界的俄罗斯别尔哥罗德地区（Belgorod），击落了“乌克兰民族主义者”发射的三枚圆点-U（Tochka-U）集束导弹。别尔哥罗德官员说，此次袭击造成至少三人死亡，11栋住宅楼与39栋房屋受损。

俄罗斯已多次指乌克兰对俄境内实施空袭，尤其是别尔哥罗德地区。

另外，俄罗斯盟友白罗斯总统卢卡申科周六称，乌克兰“约三天前”向白罗斯发射导弹，被白罗斯军队拦截了下来。他指乌克兰意图“挑衅”，并再度否认乌克兰战事。

白罗斯国家通讯社引述卢卡申科的话说：“就如我在一年多前所说的，我们并不打算参与在乌克兰的战斗。”

数十个国家与国际机构周一将在瑞士开会，讨论乌克兰重建需求与计划。

泽连斯基说，乌克兰有10个地区受战火影响，许多城镇与村庄必须“从零开始重建”。

重建工作，预计将耗资数千亿美元，乌克兰也将面对大规模改革的压力，尤其是针对打击贪腐方面。