导弹击中七成目标非军用 乌克兰指俄军 刻意攻击平民与城市

乌克兰指俄军导弹袭击只有30%瞄准军事目标，70％的攻击是对和平城市的刻意袭击。俄罗斯应当被视为恐怖主义国家。要制止这种导弹恐怖攻击，唯一办法是摧毁俄罗斯向乌克兰发射的导弹。

（基辅综合电）乌克兰说，俄罗斯军队入侵近五个月来，其导弹所击中的七成是非军事目标，足见俄方是蓄意攻击平民和城市。

乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克星期五（7月15日）说，俄军的导弹袭击只有30%瞄准军事目标。

“另70％的攻击是俄军对和平城市的刻意袭击。俄罗斯应当被视为恐怖主义国家。要制止这种导弹恐怖攻击，唯一的办法是摧毁俄罗斯向乌克兰发射的导弹。”

莫图兹亚尼克借此说明乌克兰急需更多空防武器。他说，乌克兰中部城市文尼察（Vinnytsia）星期四遭导弹袭击，平民伤亡惨重。当导弹来袭时，乌军的防空系统可用的都已经全用上了。

“有五分之二的导弹被击落。如果我们有更强大的现代防空武器，我们可以摧毁更多俄军的导弹。现在，我们需要先进的空防系统。”

证据指导弹目标是住宅区 但俄罗斯一再否认

他补充说，前线的美国高机动性多管火箭系统海马斯（HIMARS）作用很大，已摧毁了俄军超过30处的后勤设施。

俄军继续加大对乌克兰城市的远程轰炸。乌克兰政府说，过去三天，这样的袭击造成了至少34人死亡，数百人受伤。单是文尼察市就有至少23人死亡，逾200人受伤。

文尼察位于首都基辅西南约200公里，人口37万。据报道，俄军周四从黑海的潜水艇向文尼察市发射了四枚巡航导弹，市内许多餐馆、住宅和公共设施几乎被夷为平地。

俄军对基辅的导弹攻势也有增无减，当地星期六又是空袭警报四起。

尽管有越来越多证据指俄军导弹击中乌克兰各地的住宅区，俄罗斯仍一再否认，坚称所攻击的是军事目标。

乌官员指核电厂被俄军当军火库

据联合国报道，俄军2月24日入侵乌克兰以来，已有数千平民丧命。

另一方面，乌克兰官员说，俄军利用乌境内的欧洲最大核电厂做为军火库，储存包括“导弹系统”在内的武器，支援周边地区的军事行动。

扎波罗热核电厂位于乌克兰东南部的第聂伯罗（Dnipro）河岸，俄军入侵不久便被占领。

乌国家核电公司总裁科廷周五告诉媒体，这个重要的核设施至今由乌克兰工作人员维持运作，由500名俄军士兵控制着。

“俄军把他们的装备带到那里，包括导弹系统。他们已经从那里发射导弹攻击了第聂伯河对岸和尼科波尔（Nikopol）的领土。”

他说，乌方现在没有足够的力量可以驱逐这些俄军。

其实，这个核电厂所在的扎波罗热地区（Zaporizhzhia）大部分已被俄军控制。当地受莫斯科支持的分离主义势力日前放话，他们准备今年内就这个地区加入俄罗斯的计划举行全民公投。