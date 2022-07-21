须解决遭制裁的北溪一号管道零部件问题 普京暗示有条件欧洲恢复天然气供应

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京暗示，北溪一号管道维修工作结束后将恢复输送天然气给欧洲，但如果俄方遭制裁的零部件问题依旧没有解决，当局会严格限制输送到欧洲的天然气供应量。

他星期二（7月19日）出席伊朗峰会后说，如果俄罗斯无法取回受制裁的管道零部件，北溪一号管道（Nord Stream 1）最快只能在下星期恢复20%的产能，因为目前在俄境内的另一个管道零部件届时也需要维护。

他说：“如果有多一个，意味着会有两个零部件一起运作。如果只有一个，那每天的输送量就只有3000万立方米。”

这是普京迄今为止发出的最明确信号，表明莫斯科计划恢复部分天然气供应给欧洲。此前俄罗斯已大量削减输往欧洲的天然气，北溪一号管道在维修前的输气量仅为原来正常量的40%。

北溪一号管道的一台涡轮机是由德国西门子公司制造，之前因发生故障由西门子送往加拿大维修。西方国家对俄罗斯实施制裁后，这台涡轮机就一直留在加拿大。俄方随后以维修保养为由，停止北溪一号管道的天然气输送，引发欧洲能源危机；德国为此展开外交斡旋，加拿大同意归还涡轮机。

据悉，它会先送往到德国，再由德国交还给俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）。

欧盟担心俄随时停供天然气 提议成员国减15%使用量

欧洲正密切观察北溪一号管道是否会按计划在星期四（21日）完成维修后，恢复输送天然气给欧洲。尽管普京暗示将有条件恢复天然气供应，但欧洲联盟仍担心俄罗斯随时都会停止供应，因此提议成员国从下个月开始，自愿削减15%的天然气使用量。

欧盟委员会星期三（20日）公布一项需求削减计划，以应对莫斯科可能全面停止供气的情形。彭博社引述三名欧盟外交官称，根据有关措施，如果情况恶化，且欧盟成员自愿减少天然气使用量的规模不足，就会强制启动这个节约用气计划。

不过，这项规定须得到欧盟成员国一致批准才会生效，欧盟委员会可能最早在下星期举行的能源部长紧急会议上寻求批准这个计划。

根据这个“节约用气，安全过冬”的计划，欧盟委员会建议采取的措施包括减少供暖和降温，以及一些基于市场的措施。欧盟委员会在估算草案中说，如果这个计划生效，今年冬天又遇上严冬，欧盟地区的国内生产总值（GDP）可能损失高达1.5%。

欧盟今年冬天最大挑战是如何确保天然气供应充足。欧盟委员会预算与行政专员哈恩星期二说，欧盟委员会并不认为北溪一号管道在维修后会重新启动，并以此为前提展开工作，确保欧盟不会出现天然气供应严重短缺或需求激增的重大风险。