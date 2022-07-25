导弹攻击乌克兰敖德萨港 俄会否遵守运粮协议受质疑

（基辅综合电）俄罗斯和乌克兰签署粮食出口协议隔天，乌南部敖德萨港就遭俄国导弹击中，国际社会担心俄国是否会遵守协议。尽管如此，乌克兰表明，会努力恢复从敖德萨和其他黑海港口输出谷物。

俄辩称目标是港口军事设施

乌克兰总统泽连斯基指俄国的导弹攻击是明目张胆的“野蛮行为”，国际社会不能轻信莫斯科会履行协议。俄罗斯辩称，袭击目标是港口上的“军事基础设施”。

自莫斯科2月24日入侵乌克兰以来，俄罗斯黑海舰队就对乌克兰港口实施封锁，导致数千万吨粮食无法出口。泽连斯基的经济顾问乌斯坚科23日说，如果港口解封，乌克兰可在八至九个月内出口6000万吨粮食，但敖德萨港遇袭显示，通过港口出口粮食不可能轻易达成。

在土耳其和联合国的斡旋下，俄罗斯和乌克兰上星期五（7月22日）签署协议，让乌克兰黑海港口重开，以及粮食出口得以恢复。各方形容这项协议为外交上的突破，有助于遏制全球食品价格飙升。

联合国官员当时表明，希望协议可在数周内落实。

俄乌协议开放黑海三港口

不料协议签署后隔天，乌军方指俄方发射导弹袭击了敖德萨港的基础设施。敖德萨港是俄乌协议开放的三个黑海港口之一。袭击行动违反了协议中有关允许安全进出乌克兰港口的条款。

乌军方称，两枚俄罗斯“口径”（Kalibr）导弹击中敖德萨港一个泵站区域，另外两枚导弹被乌防空部队击落。乌空军发言人伊格纳特说，这些导弹是来自克里米亚附近黑海海域的军舰。

据乌克兰公共广播公司Suspilne报道，导弹未对敖德萨港造成严重破坏，港口的粮食储存区没有受到打击。

敖德萨州长马尔琴科说：“不幸的是，有人受伤。港口的基础设施遭到破坏。”

尽管如此，乌克兰基础设施部长库布拉科夫在面簿上说：“我们将继续为从我们的港口出口农产品做技术准备”。

敖德萨港遭遇导弹袭击引发了联合国、欧洲联盟、美国、英国、德国和意大利的强烈谴责。

美国国务卿布林肯当天发表声明说：“此次袭击使人们对俄罗斯致力于遵守昨天达成的协议的可信度产生严重怀疑。”

联合国秘书长古特雷斯的发言人说，古特雷斯“明确谴责”袭击事件，并称必须全面落实谷物出口协议。

土耳其国防部长阿卡尔23日说，莫斯科告诉安卡拉，它与袭击事件无关。但俄外交部女发言人扎哈罗娃隔天承认发动袭击，称“口径导弹高精度打击了敖德萨港的军事基础设施”和乌克兰一艘巡逻艇。俄国防部则说，被摧毁的是一座储存了美国提供的鱼叉反舰导弹的仓库和一艘乌克兰军舰。

乌军：逐步挺近并收复南部赫尔松地区

其他战事方面，泽连斯基说，乌克兰军队正在逐步挺近并收复遭敌军占领的乌南赫尔松地区，以打击俄军要在那里建立强大立足点的如意算盘。

与此同时，乌克兰国防情报局要求遭俄军占领的乌南安赫德（Enerhodar）地区居民，提供关于俄军驻扎地和住处以及行军路线的宝贵情报，并提供那些勾结和同情敌人的当地人的姓名地址，以便“同心协力把侵略者赶出我们的家园”。