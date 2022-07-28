【世界大解说】安倍意外遇害 对日本修宪有何影响

日本前首相安倍晋三7月8日在奈良街头为自民党员助选时，不幸遇刺身亡，留下修宪的遗愿。

两天后举行的参议院选举，自民党单独获得过半改选席位。修宪势力也得到超过三分之二多数议席，跨越修宪动议所需门槛。

现任首相岸田文雄随后承诺，将继续致力于解决修宪问题。

日本修宪内容包含四大项目：确认自卫队法律地位、新增紧急事态条款、取消参议院选区合并以及改进教育体制。

安倍生前努力推动修改日本宪法，主要目的是扩张自卫队的实力。

日本现行宪法也称《和平宪法》，是第二次世界大战结束后，以美国为首的同盟国为日本所制定，旨在削减天皇的权力和限制日本的军事能力。

根据宪法第九条，日本放弃了宣战权 ，只有自卫权。这也是日本自卫队名称的由来，顾名思义，只能自卫，不能攻击。

以安倍为首的右翼势力，一直希望日本拥有一个正常国家应有的国防自主权，他们动议修宪就是想修改宪法第九条。

根据《联合早报》东京特派员符祝慧在日本进行的街访，当地民众对于修宪显得冷静理性。

但曾受日本侵略的周边国家如中国和韩国，势必会对日本修宪高度警惕。

而与日本关系微妙的美国，对日本要名正言顺拥有军队，不再受《和平宪法》束缚，又会有什么反应？

视频内容：

02:27 和平宪法放弃战争 现在修宪时机最佳

05:34 安倍修宪遗愿 未能动摇民心

08:25 修宪非日本内政 考验美日关系