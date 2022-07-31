英国军方情报：乌南俄占领地新政府面对压力 或针对加入俄罗斯举行公投

（伦敦综合电）俄乌战争结束的前景暗淡。英国军方情报显示，俄罗斯在乌克兰南部攻占领土成立的新政府正面临压力，可能会在今年较迟时候针对加入俄罗斯的问题举行公投。

英国国防部星期六（7月30日）在推特更新俄乌战争最新发展说：“地方当局可能会强迫民众披露个人详细信息，以编制投票登记册。”俄罗斯将这些被占领地区，归类为临时“军民管理”。

联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛星期五说，虽然俄罗斯和乌克兰达成了粮食协议，但双方冲突仍没有结束的迹象。

迪卡洛当天在纽约的联合国总部举行记者会指出，这场战争持续的时间越长，后果就越明显，尤其冬季来临之际，双方要恢复有意义的外交努力以结束战争的前景暗淡。

德国经济师则指出，依靠对俄制裁不可能赢得俄乌战争。

据德国之声报道，德国黑森—图林根州立银行首席经济师特劳德说，这是因为制裁措施对德国乃至全球造成的损失，要大于俄罗斯蒙受的损失。她还认为，俄经济受战争及制裁的影响，要远低于此前的预计。

特劳德指出，俄国开战前已做了一定的经济准备，今年4月俄工业总产值下降，但降幅并不像2009年全球经济危机期间那般剧烈。俄罗斯国内稳定，总统普京的支持度还提升了。

不过，美国耶鲁大学的研究认为，西方制裁正让俄经济蒙受严重损失，并称俄罗斯的进口贸易已经基本崩溃，经济也面临缺乏关键技术等严峻挑战。

耶鲁大学的研究团队分析俄乌开战五个月后的俄罗斯消费者数据、外贸数据、船运数据，发现俄罗斯作为商品出口国的地位被削弱，被迫将主要出口市场从欧洲转向亚洲。

报告也指克里姆林宫有选择性宣扬有利数据，导致不少分析员对俄罗斯经济做出过于乐观的预测。