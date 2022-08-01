谷物出口协议生效前夕 俄指乌对海军发动无人机攻击

（伊斯坦布尔综合电）运载乌克兰出口谷物的船只有望星期一（8月1日）驶离乌克兰港口。乌克兰被指趁俄罗斯海军日向俄黑海舰队司令部发动攻击。俄海军将在几个月内装备“强大”的高超音速巡航导弹。

土耳其总统埃尔多安的发言人卡林星期天（7月31日）接受当地电视台访问时说：“若一切顺利，第一艘船很可能明天离开港口……最迟第二天离港。”

卡林说，设在伊斯坦布尔的联合协调中心可能很快就会完成与出口路线相关的最后工作。

在联合国斡旋下，俄乌两国一个多星期前在伊斯坦布尔签署谷物出口协议，同意让乌克兰谷物安全进出乌克兰三个黑海港口，以缓解粮食危机和抑制粮价上涨。

另一反面，俄总统普京星期天（7月31日）在圣彼得堡举行的海军日庆祝活动上说，俄海军将在几个月内装备“锆石”（Zircon）高超音速巡航导弹。普京没有说将用这种导弹来对付乌克兰，只说“锆石”会部署在哪里取决于俄罗斯的利益。

普京当天签署了新的“海军准则”，把美国寻求主导海洋和北约的扩张列为俄罗斯面临的最大威胁。这份55页文件也说，莫斯科将寻求加强在北极勘探矿产资源的领先地位，并通过增强俄北方舰队和太平洋舰队的潜力来维持那里的“战略稳定”。

文件还提到俄罗斯希望通过它的北极海岸线，开发一条从欧洲到亚洲的“安全且具竞争力”的海上航线，即东北航道，并确保它全年正常运行。

在俄海军日这天，俄罗斯指责乌克兰对设在克里米亚的俄黑海舰队司令部发动无人机攻击，造成六人受伤。但乌克兰矢口否认。

乌克兰南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）和尼科波尔（Nikopol）则在星期六晚和星期天凌晨遭遇俄罗斯的猛烈轰炸。在尼古拉耶夫，乌克兰最大粮食生产和出口公司Nibulon的创始人和他的妻子被炸死。

乌总统泽连斯基周六晚下令还留在乌东頓涅茨克战区的平民强制疏散以免遭俄军毒手，他说在战争现阶段，暴力手段已成为俄军主要的武器。

官方估计，还有约20万人留在仍未沦陷的战区，包括5万多名儿童。当局担心他们缺水缺电和在没有暖气供应的情况下挨不过来临的寒冬。