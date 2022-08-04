驳斥白宫说法 俄指责美直接参与乌克兰战争

（伊斯坦布尔／伦敦综合电）俄罗斯指责美国直接参与乌克兰战争。俄乌战争爆发后第一艘将乌克兰谷物运往世界市场的运粮船，已经驶往黎巴嫩。

俄国防部星期二（8月2日）发表声明说，乌克兰军事情报局副局长斯基比茨基（Vadym Skibitsky）接受英国《电讯报》访问时的讲话表明，尽管华盛顿声称只是提供武器，但它其实已卷入这场冲突。

斯基比茨基告诉《电讯报》，美国和乌克兰情报官员在发动袭击前进行了磋商，华盛顿对预定目标拥有否决权，但美方没有提供直接的目标信息。

俄国防部声明说：“这一切都无可争辩地证明，与白宫和五角大楼的说法相反，华盛顿其实已直接卷入乌克兰冲突。基辅批准的所有对顿巴斯和其他人口稠密区的民宅和基础设施发动的火箭袭击，拜登政府都负有直接责任，这些袭击导致许多平民死亡。”

白宫和五角大楼没有立即回应俄国防部的说法。

不过五角大楼否认莫斯科声称自战争爆发以来，俄军已经摧毁六个美国制造的“海马斯”（HIMARS）导弹系统的说法。俄罗斯经常声称击中“海马斯”系统，但未拿出证据。

乌克兰和西方指责俄罗斯几乎每天都对平民目标进行毁灭性的导弹袭击。俄乌双方都否认蓄意针对平民。

乌克兰总统泽连斯基星期二说，尽管西方为乌克兰供应武器，但乌军仍无法应对俄罗斯在炮弹和人员方面的优势。“尤其是在顿巴斯……那里简直是地狱，非笔墨所能形容。”

顿巴斯是乌东传统工业中心，俄乌在那里爆发多场激烈战斗。

乌运粮船经土耳其检查后 航向黎巴嫩

与此同时，自战事爆发以来从乌克兰港口出发的首艘运粮船，星期三在土耳其接受检查后已经通过博斯普鲁斯海峡，续程前往黎巴嫩。

这艘装载2.6万吨玉米的拉佐尼号（Razoni）货船星期一离开敖德萨港，隔天晚上抵达土耳其最大城市伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口。

包括乌克兰与俄罗斯代表在内的黑海粮食外运联合协调中心代表星期三登船完成检查后就放行。

联合国发言人杜加里克在纽约告诉记者，俄乌7月22日签署的谷物出口协议涵盖的三个乌克兰港口，约有27艘运粮船准备启航。

乌克兰是全球最大粮食出口国之一，各方希望乌克兰谷物得以出口将能缓解全球粮食危机。