乌克兰呼吁扩大黑海谷物出口协议 把金属与其他产品也包括在内

（伊斯坦布尔综合电）乌克兰首艘运粮船星期三（8月3日）重新通过黑海港口后，乌克兰呼吁扩大与俄罗斯达成的黑海谷物出口协议至金属等其他产品。

《金融时报》星期五（8月5日）在报道中引述乌克兰经济部副部卡奇卡说，既然目前达成的协议是关于物流运输、船只通过黑海出口等活动，那“（运载）谷物和铁矿有什么分别”。

另三艘运载谷物货船 获准星期五从乌克兰启航

此外，土耳其国防部长阿卡尔透露，另有三艘运载5万8000公吨谷物的货船已获准星期五从乌克兰启航。

据了解，其中两艘会从切尔诺莫斯克港口出发，另一艘则从敖德萨港口出发。

俄乌两国7月22日在伊斯坦布尔签署的协议，同意让乌克兰谷物安全进出黑海的三个主要乌克兰港口——敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内。

这项协议是经联合国和土耳其斡旋达致，因此，这两方也密切关注协议落实的情况。

安卡拉星期四指出，土耳其外交部长恰武什奥卢已和联合国秘书长古特雷斯通电话，讨论有关执行谷物出口协议的事项，但没有透露细节。

据了解，联合国、土耳其及俄乌两国代表组成了国际团队，负责监督协议执行的具体情况。

这个团队发声明说，第一艘运粮船顺利离开乌克兰港口，证明了有关方面遵守协议，接下来他们会继续观察更多运粮船航行时，是否也能安全通过黑海。

乌克兰本周早些时候曾透露，还有16艘载满粮食的船只准备启航。

土耳其一直希望俄乌达成的黑海谷物出口协议能促使双方展开停火谈判，但至今毫无进展。

不过，恰武什奥卢3日在柬埔寨首都金边出席亚细安外长会议期间，和俄罗斯外长拉夫罗夫会面后指出，两人讨论了谷物出口协议是否能成为俄乌停火的契机。

另据土耳其总统府发出的消息，总统埃尔多安预计星期五会在俄罗斯南部黑海沿岸城市索契，与俄总统普京举行会谈，预料他将推动俄乌双方展开停火谈判。