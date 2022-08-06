北约与防务公司合作 确保乌克兰获更多武器

（于特岛综合电）北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格说，北约成员国正同防务公司密切合作，以确保乌克兰获得更多武器和装备供应，为俄乌双方的长期战争做好准备。

斯托尔滕贝格接受路透社访问时说：“我们现在也同国防工业保持密切联系与合作，以生产和提供更多不同类型的弹药、武器和军备。”

他重申：“我们知道多数战争是在谈判桌前结束……我和北约要做的是支持乌克兰，加强他们的实力，以便最大限度地提高双方达成可接受方案的可能性。”

斯托尔滕贝格星期四（8月4日）在挪威向当地工党成员发表讲话时则指出，俄乌战争制造了自二战以来欧洲最危险的时刻，绝对不能让俄罗斯赢得这场战争。

加拿大防长阿南德同日也宣布，将派遣225名人员到英国协助培训乌军，为期四个月，首批人员的培训下周开始。

自2015年以来，加拿大武装部队培训了3万3000多名乌克兰军事和安全人员，但培训工作在俄乌战事爆发后已暂停。

阿南德说：“我们如今进入了这场冲突的一个非常危险的新阶段，俄罗斯持续试图对乌克兰及其人民造成长期伤害……我们将履行承诺，恢复大规模培训。”

乌克兰东部战情依旧激烈，俄军的猛烈攻势已迫使乌军弃守一些地区。乌军将领透露，乌军收复了斯拉维扬斯克（Sloviansk）两个村庄，但被迫弃守一个视为关键防御阵地的煤矿，撤退到阿瓦迪夫卡（Avdiivka）市郊。

不过，国际特赦组织星期四在最新报告中指出，乌军在住宅区内的学校和医院等地点设置基地，违反了国际法规定，也危及平民安全。

报告说，乌军似乎在哈尔科夫、顿巴斯地区和尼古拉耶夫州的19个城镇和村庄把平民暴露在危险中，包括把五个地点的医院和22所学校当成“实际上的军事基地”。

国际特赦组织秘书长卡拉马尔德说：“处于守势并不表示乌军可以不必遵守国际人道法律。”

基辅回应时指责国际特赦组织错误地把俄罗斯的入侵行为，等同于保家卫国的乌军行动。

乌克兰总统泽连斯基在每日讲话中指国际特赦组织试图“特赦恐怖主义国家，把责任从侵略者身上转移给受害者”。