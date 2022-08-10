中印南非土耳其等反对 G20半数国家未决定支持制裁俄罗斯

美国面临着一个令它不安的现实，世界大部分地区还没有准备好跟随美国和欧洲，孤立俄罗斯。这使得七国集团推动俄罗斯石油价格上限协议的阻力更大。

（华盛顿彭博电）美国争取盟国孤立俄罗斯和中国的努力未达预期成效。尽管七国集团领导人承诺将长期支持乌克兰抵御俄罗斯，但二十国集团的支持力度并不强；中国、印度、南非、土耳其等国反对美国采取孤立俄罗斯的措施。

七国集团（G7）领导人6月间在德国开会后发表的联合公报重申，各国会继续让普京政权为俄罗斯在乌克兰的侵略战争付出沉重代价。七国的高级官员也走访多国，设法加强对俄制裁。

然而，由占全球经济产出约85％国家组成的二十国集团（G20）支持力度并不大，只有约半数成员参加制裁俄罗斯的行动。

美国国务卿布林肯在东南亚和非洲访问时，美国面临着一个令它不安的现实，那就是：世界大部分地区还没有准备好跟随美国和欧洲，孤立俄罗斯。这使得七国集团推动俄罗斯石油价格上限协议的阻力更大，同时也使俄总统普京和中国国家主席习近平更果敢地推动各自的全球议程。

最大的阻力来自中国。就在俄军入侵乌克兰前几周，习近平与普京宣布建立“没有止境”友谊。中国在6月份入口的俄石油比去年同期增加了72％。

但中国也在与美国较劲。美国国会众议院议长佩洛西访问台北引发的回响，加上七国集团外交部长在8月3日发表联合声明，对北京“威胁”台湾的行动表示担忧，中国外交部发言人华春莹4日对声明予以严正驳斥，双方的争议加剧。

反对孤立俄罗斯的绝非只有北京。印度总理莫迪7月1日与普京通电话，讨论了如何加强贸易联系。在巴西总统选举中领先的卢拉将战争爆发归咎于乌克兰和俄罗斯两国。

在南非，总统拉马福萨批评美国主导的制裁。在乌克兰与俄罗斯之间斡旋的土耳其的结论是，惩罚俄罗斯将损害安卡拉的经济和政治利益。一名土耳其高级官员指出，能源成本上涨和对旅游业受冲击令国家蒙受了350亿美元（近484亿新元）的损失。

地球南方（Global South）的发展中国家保持沉默主要是顾虑到经济因素。但还有其他一些问题，包括与莫斯科的历史渊源、为美国不维持沟通感到担忧以及对殖民大国的不信任等。

美国对付俄罗斯的计划与它倡导建立民主国家联盟对抗北京的主张有相似之处。美国商务部副部长埃斯特维兹7月说，华盛顿与37个国家合作对俄罗斯实施出口管制，是美国应对中国威胁的新体系的蓝图。

然而，美国和支持者料只能获得有限的成果，因为包括今年二十国集团会议东道主印度尼西亚在内的国家，继续与中国国有企业签署大宗交易合同，让中国在贸易方面获利。