俄罗斯助伊朗发射卫星引发关注

俄罗斯国家航天集团公司于8月9日拍摄并发布的照片显示，携带伊朗海亚姆（Khayyam）卫星的俄罗斯联盟2.1b火箭于新加坡时间下午1时52分由哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场的发射台升空，后顺利纳入轨道。外界怀疑莫斯科利用这枚卫星，加强监控乌克兰境内的军事目标。《华盛顿邮报》上个星期引述匿名西方情报官员说，俄罗斯“打算利用这颗卫星几个月或者更久”。不过，伊朗太空总署8日强调，卫星是用作农业、水资源和环境监测等用途，伊朗将从“第一天起”掌控海亚姆卫星，由于卫星的“加密演算法”，没有第三国可以取得卫星发送的资讯。伊朗还说，已接获卫星传回来的数据。美国担心，卫星不仅能为俄罗斯所用，还会为伊朗提供“前所未有的能力”，以监测以色列等地的军事目标。（法新社）
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