【世界大解说】台海“现状”不复 中美渐行渐远

美国众议院议长佩洛西旋风式访台20小时，却在台海掀起惊涛骇浪。中国大陆解放军随即在台湾海峡展开历来最大规模的军事演训，越过台湾海峡“中线”，朝台湾领空领海长驱直入。北京也对美国祭出空前强硬的八大反制措施，中断了中美之间的官方与军事交流渠道。美方则部署海陆空三军五大军种舰队，留守台湾周边海域监控情势，并扩大在印太区的活动，以应对 “中国威胁”。

佩洛西呼啸而过，却在台海留下深远影响，台海现状是否就此彻底改变？中美台两岸三方的关系又是否就此改写？

《世界大解说》访问了我国巡回大使陈庆珠，她对中美关系现状充满了忧心与焦虑，唯恐中美两国在谁也不想开战的情况下，“梦游般地走向战争”。

陈庆珠大使担任我国驻美国大使多年，熟悉美国政坛动态与政治思维。她认为佩洛西访台事件所引发的连锁后续影响，其实都源于“面子”：中国、美国、佩洛西，谁也不能丢了面子，所以谁也不肯让步，使事态愈发严重。

她形容中美关系正处在“非常危险而艰难“的阶段，任何误判都足以让双方不由自主地陷入正面冲突。中美双方都不应低估彼此的意图：美国不可低估台湾是中国不可逾越的红线；中国亦不可低估美国仍具有强大的国力和影响力。她也吁请中美双方切勿把彼此之间得博弈无限上纲，乃至冲击区域的安全与稳定。

《世界大解说》也请来香港城市大学法学院王江雨教授，分析北京希望通过军演达到什么目的，以及台海情势此后是否永久改变，台湾又如何受到永久性的压缩与侵蚀。

而处在台海引爆点的台湾民众，又有着什么样的心情与感受？听本报台北特派员温伟中分享在地观察和体会，了解台湾民众的心声，有多大恐慌，还抱有多大希望。

视频内容：

00:39 佩洛西访台 解放军军演 台海再掀波澜

02:22 解放军六大演习区域 有何战略意义？

04:13 北京要通过军演实现什么目标？

06:25 台海形势就此永久改变？

08:08 台湾民众的心声

10:28 佩洛西访台 反映美国对华政策颠三倒四？

12:48 中美终有一战？双边关系何去何从？

16:14 中美博弈症结：抢占世界主导地位