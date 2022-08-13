入侵乌克兰以来 俄原油产量下降不到3% 西方能源制裁效果有限

国际能源署（IEA）在最新月度原油报告中说，俄罗斯7月份的每日原油产量只是比战前水平少31万桶，原油每日总出口量则减少约58万桶。

（莫斯科综合电）国际能源署指出，自入侵乌克兰以来，俄罗斯原油产量下降了不到3%，显示西方的一系列能源制裁只产生“有限”影响。

国际能源署（IEA）在最新的月度原油报告中说，俄罗斯7月份的每日原油产量只是比战前水平少31万桶，原油每日总出口量则减少约58万桶。

中国6月取代欧盟

成俄原油最大进口国

自俄乌战事在今年2月爆发以来，莫斯科对欧洲、美国、日本和韩国的原油和石油产品出口每天下降近220万桶，但部分出口转向印度、中国、土耳其和其他国家，以及“俄罗斯国内季节性需求的增加，缓解了上游的损失”；中国也在6月份取代欧盟成为俄原油的最大进口国。

报告估计，俄罗斯上个月的原油出口收入为190亿美元（260亿新元），6月份为210亿美元。

报告说：“全球石油供应前景已经向上修正，俄罗斯供应下降的幅度比此前预测来得有限。”

不过，国际能源署认为，欧盟对俄罗斯原油和石油产品进口的禁运将于明年2月全面生效，这将导致俄罗斯原油收入“进一步下降”，因为莫斯科得为每天约100万桶的石油产品和130万桶原油寻找新买家。

经济一季度倒退四年

俄为战事付出沉重代价

国际能源署预计，俄罗斯会在欧盟制裁生效后减产，这将让沙特阿拉伯等石油巨头受益于欧洲石油需求的增长。此外，天然气和电力价格飙升，将促使一些国家改而使用石油，国际能源署因此预测，2022年全球石油需求将增加至每日210万桶。

虽然西方制裁对俄罗斯的原油产量有限，但俄罗斯仍为俄乌战事付出沉重代价，其经济在一个季度内倒退了四年。

原本在今年初加速增长的俄罗斯经济，在第二季陷入了萎缩。彭博社访问的12名分析师认为，周五公布的数据显示，俄罗斯国内生产总值和去年同期比较萎缩4.7%，是过去一年多来的第一次。

俄罗斯经济师伊萨科夫说：“俄罗斯经济将失去过去四年所取得的增长，在今年第二季度恢复到2018年的规模……由于欧洲能源禁令将抑制出口，俄罗斯2023年的经济仍会再萎缩2%。”

虽然俄罗斯经济下滑的幅度没有此前所担忧的那么严重，但俄罗斯央行估计，经济状况会在未来几季恶化，直到明年下半年才会复苏。