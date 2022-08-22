泽连斯基吁民众独立日严防俄发动“恶毒袭击”

（基辅综合电）乌克兰星期三（8月24日）庆祝独立日，总统泽连斯基促请民众保持警惕，以防俄罗斯在这期间发动“恶毒的袭击”。

泽连斯基在星期六（20日）晚上发布视频讲话时指出，乌克兰人在庆祝摆脱前苏联统治31周年之际，决不能让莫斯科在他们之间“散布绝望和恐惧”。

他说：“我们必须警惕，俄罗斯这个星期可能企图做一些特别丑陋、特别恶毒的事。”

乌克兰独立日当天，也是今年2月24日爆发的俄乌战争满六个月的日子。乌克兰第二大城市哈尔科夫将在当天延长宵禁令至全天。这个位于乌克兰东北部的城市经常遭到俄罗斯炮击，地方政府通常在晚上10时到早上6时实行宵禁。

哈尔科夫州州长西涅古博夫通过通讯应用Telegram呼吁民众，独立日当天留在家中，并注意警报。

乌第二大核电站附近住宅被袭

乌克兰南部沃兹涅先斯克城镇的一个住宅区，星期六遭一枚俄罗斯导弹击中，14名平民受伤。这个城镇距离乌克兰第二大核电站皮夫登努克兰斯克（Pivdennoukrainsk）核电站只有30公里。

乌克兰官员指出，这次攻击及之前扎波罗热核电站附近遭受的攻击，再次引起人们担心战争期间可能发生核事故。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）发声明说，对沃兹涅先斯克发动攻击是“俄罗斯又一核恐怖主义行为”，并指这次袭击的目标很可能就是皮夫登努克兰斯克核电站，因为俄军从3月开始时，就试图夺取这座核电站。

俄罗斯没有回应指控。目前暂无报道说这座核电站有任何损失，也无法核实沃兹涅先斯克的具体情况。

俄乌战争已持续半年，但过去一周，乌克兰东部顿巴斯前线地区的领土控制变化不大。西方情报界说，俄军后方屡次遭炸弹攻击，已使后勤物流和南方空军补给线受重挫，战争陷入胶着。

俄罗斯星期五晚（8月19日）宣称，乌军当天向俄军攻占地区发动无人机攻击；隔天，位于克里米亚的俄军黑海舰队总部也遭无人机袭击，但未造成人员伤亡。

俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫星期六在Telegram发消息说：“无人机在舰队总部上空被击落。它掉在屋顶上后烧毁。攻击失败。”

俄罗斯设在克里米亚的军事设施，近日发生三次爆炸，包括俄空军基地遇袭导致数架飞机被毁，据信都是乌克兰幕后所为。

普京心腹女儿被汽车炸弹炸死

另一方面，俄官方通讯社塔斯社报道，总统普京的心腹参谋杜金（Alexander Dugin）的女儿，星期六晚在一起汽车炸弹案中被炸死。

杜金是极端民族主义学者，经常为普京提意见，被称为“普京的大脑”，是吞并克里米亚和入侵乌克兰的主要幕后推手。

据报道，出事的休旅车属于杜金，他本来打算和女儿杜金娜同车回家，但后来改变行程，没有坐上那辆车。车子在莫斯科郊外20公里处行驶时，突然爆炸起火；初步调查指事故可能由自制爆炸装置引起。

俄罗斯调查部门星期天（21日）发声明指出，杜金娜是一名记者及政治专家。当局把事件列为谋杀案，在查明幕后主使前，会“考量一切可能”。