美情报指俄拟再袭乌克兰民用设施

（华盛顿综合电）美国情报显示，俄罗斯计划近日对乌克兰民用基础设施和政府机构发动新一波攻击。乌克兰誓言做出强有力还击。

美国一名政府官员星期一（8月22日）说：“有消息称，俄罗斯正在加紧筹备，在未来几天内，对乌克兰的民用基础设施和政府设施发动袭击。鉴于俄罗斯在乌克兰的记录，我们担心俄罗斯的袭击将持续对平民和民用基础设施构成威胁。”

美国促公民撤离乌克兰

美国驻乌克兰大使馆网站也发布声明说，国务院敦促美国公民撤离乌克兰，因为他们的安全受到威胁。

星期三是乌克兰脱离苏联独立31周年，也是俄乌战争满六个月的日子。乌克兰总统泽连斯基星期二警告，如果俄军在乌克兰独立日当天或前后发动袭击，乌方将做出强有力回应。

泽连斯基说：“如果他们袭击我们，他们会得到回应，强烈的回应……这种回应会加强，会越来越强烈。”

泽连斯基当天在另一场合也誓言，要恢复对克里米亚的统治。克里米亚在2014年被俄罗斯吞并。

由于担心再度遭受俄军袭击，乌克兰首都基辅本周禁止举行公开庆祝活动，直至星期四。基辅远离前线，自3月乌军击退俄军夺取首都的地面攻势以来，俄军导弹袭击基辅的次数不多。

乌克兰其他地区也限制公众集会。在经常遭受远程火炮和火箭弹袭击的东北部城市哈尔科夫，市长捷列霍夫宣布，从星期二至星期四，下午4时至隔天早上7时实施宵禁。

在靠近俄罗斯占领区的南部尼古拉耶夫，州长维塔利·金说，当局计划在星期二和三发布预防命令，让居民在家工作，并避免聚会。

俄罗斯星期一指普京盟友杜金的女儿杜金娜被汽车炸弹炸死是乌克兰特工所为，也引发俄军可能加大攻击力度的担忧。普京称这次袭击行动“邪恶”。乌克兰否认与爆炸案有任何关联。

俄乌战争爆发六个月以来，俄军控制了乌克兰南部的大片地区，包括黑海沿岸，以及东部顿巴斯大部分地区。战争已造成数千人死亡，城市大面积遭到破坏，目前战事胶着，和平前景渺茫。

俄要求安理会对核电站局势开紧急会议

乌克兰总统顾问波多利亚克星期一透露，俄罗斯近几周一直试图说服乌克兰进行新的谈判，但要求谈判期间，“冻结冲突，并在乌克兰占领区内保持现状”。

波多利亚克说，乌克兰的立场是，俄罗斯并不是认真想要进行和平谈判，而是要争取时间让俄军重组，以便发动新攻势。

战事方面，乌克兰总参谋部在面簿上说，俄军集中在顿巴斯地区的巴赫穆特和阿夫迪耶夫卡附近展开密集行动。北部切尔尼戈夫和东北部苏梅的部分地区以及南部地区也成为袭击目标。

俄军星期二早上也炮击了哈尔科夫，没有造成伤亡。靠近东南部扎波罗热核电站的第聂伯罗市星期二下午遭到袭击，火箭碎片击中私人住宅。

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯要求联合国安理会在莫斯科时间星期二晚上10时（新加坡时间星期三凌晨3­时），就扎波罗热核电站局势召开紧急会议。俄乌双方经常互指对方袭击核电站。