【世界大解说】特朗普被抄家 2024美国大选前哨战

美国联邦调查局FBI特工8月8日突击前总统特朗普在佛罗里达州的住所海湖庄园，取走了11份机密文件，包括“绝密”档案。

这些资料可能对国家安全造成非常严重损害，按理应该严密保存在特定政府部门。

特朗普否认有任何不当行为，声称文件早已解密，只要当局提出要求，他自会交出，FBI没必要大动作“抄家”。

这是当局第一次突击前总统的住所。

根据美国联邦法官公布的文件，司法部正在调查特朗普涉嫌犯下的三项罪名：违反《间谍法》，妨碍司法公正以及非法处理政府记录。

FBI为此拿着搜查令，进入特朗普住所搜查。

特朗普指控这是司法系统“武器化”，是激进左翼民主党人为阻挡他在2024年竞选总统使出的攻击手段。

善于操纵舆论的特朗普，成功把自己塑造成受害者。他还声称，因为FBI这一带有政治目的的举动，反而会让共和党于11月的中期选举，在参众两院赢得更多议席。

最新民调显示，超过80%共和党人会去投票；71.7%无党派人士也透露，特朗普被“抄家”提高了他们投票的动力。

究竟此事对美国中期选举和特朗普想再次问鼎白宫有何影响？特朗普最终会锒铛入狱，还是可以全身而退？《世界大解说》为你解说！

视频内容：

02:53 搜查带政治动机？支持者大反击

05:41 案件发展影响特朗普白宫之路

08:01 FBI“助攻”激化驴象之争