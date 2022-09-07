收复俄军所控制南部地区 乌军取得开战最大胜利

（基辅综合电）乌克兰对俄罗斯军队控制的南部地区展开一个星期的反攻行动后，取得开战迄今最大胜利。莫斯科扶植的地方政府则宣布，暂时搁置入俄公民投票。

乌克兰总统泽连斯基星期天（9月4日）夜间发表视频讲话，感谢军队收复南部两个镇和东部一个镇，但没说地名。

乌克兰军方说，军队在南部攻下几个地区，并摧毁了浮桥、弹药库和俄军控制中心等目标。总统办公室副主任季莫申科在网上发布照片显示，三名士兵在赫尔松州北部的维索科皮利亚市（Vysokopyllya）一处屋顶升起国旗。赫尔松州在战争爆发初期便落入了俄军手里。

俄罗斯曾说，俄军已击退攻击赫尔松的乌军，但俄官媒塔斯社星期一罕有地承认乌克兰的反攻，并引述莫斯科指派的赫尔松市副市长斯特雷穆索夫的话说，由于安全局势有变，暂时搁置原本计划本月在南部地区举行的入俄公民投票。这些地区是赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克。

已退休的美国驻欧洲地面部队前指挥官马克赫特林在推特上写道，基辅的目标似乎是将数千俄军困在第聂伯河东岸，摧毁作为补给和逃生路线的桥梁，用“精确武器”攻击他们。

国际社会一直关注濒临第聂伯河的重镇扎波罗热（Zaporizhzhia）的战事，事缘两军在核电站附近交战，令国际担忧触发核灾。就在联合国国际原子能机构发表评估报告的前一天，核电站在两周内第二次切断电力。

原子能机构引述乌克兰提供的信息称，核电站的备用电源已切断以扑灭火灾，但线路没有损坏，将重新连接。核电站本身有足够的电力供安全运行。

乌克兰总理什梅加尔在布鲁塞尔接受彭博电视访问时说，乌军在南部和北部取得了一些胜利，乌克兰希望能够解放国际认可的国界内所有领土，包括被俄罗斯并吞的克里米亚（Crimea）。

什梅加尔呼吁盟友尽力帮助乌克兰快速终结俄罗斯的入侵。他说，俄罗斯“有意拖得更久，耗更多时间”。

乌克兰总统顾问波多利亚克则呼吁克里米亚居民准备好防空壕，储备在解放战争时期所需的物资。

另一方面，俄总统普京在星期一批准了基于“俄罗斯世界”概念的新外交政策，用以证明为支援讲俄语社群而在国外进行干预是正当的行动。